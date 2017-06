Moneda virtuala a scazut in ultima saptamana cu 18,5%, la 2.317 dolari pe unitate, si este pe cale sa marcheze cel mai amplu declin dupa 16 ianuarie 2015, potrivit WSJ Market Data Group, citat de News.ro.

Bitcoin s-a depreciat joi cu 15%, cea mai mare scadere consemnat intr-o singura zi dupa 14 ianuarie 2015.

Astfel, valoarea de piata a bitcoin a scazut cu peste 10 miliarde de dolari de la inceputul saptamanii, in baza datelor CominMarketCap, care urmareste valoarea monedelor virtuale. Pierderea bitcoin este putin sub capitalizarea bursiera a Twitter, de 12 miliarde de dolari.

Deprecierea bitcoin, care a inregistrat in timpul tranzactiilor un declin de pana la 20%, la un minim de 2.076,16 dolari pe unitate, coincide si cu vanzarile mari de actiuni ale companiilor din sectorul tehnologiei, care au inchis in scadere in patru din ultimele cinci sedinte bursiere. Astfel, titlurile unora dintre cele mai atractive companii, respectiv Facebook, Apple, Amazon.com, Netflix si Alphabet, compania mama a Google, s-au retras de la maxime record.

Evolutia negativa a titlurilor tehnologice a dus la declinul indicilor Nasdaq 100, care reuneste 100 de companii tehnologice mari, cu 0,46%, Nasdaq Composite cu 0,47%, S&P 500 cu 0,22%, iar Dow Jones cu 0,07%.

Analistii au asociat tot mai mult cresterea din ultima perioada a bitcoin de tendinta pozitiva a actiunilor companiilor tehnologice.

Ca investitie, bitcoin a beneficiat de statutul sau de moneda independenta, care ofera si elemente de tipul celor ale marfurilor, similar cu aurul.

Pe masura cresterii cotatiei bitcoin, analistii de pe Wall Street au inceput sa emita avertismente, ca Morgan Stanley in aceasta saptamana, care a apreciat ca moneda trebuie sa fie reglementata.

Sursa foto: Julia Tsokur / Shutterstock