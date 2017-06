Principalii indicatori ai Bursei de Valori Bucuresti pierdeau peste 4%, iar leul s-a devalorizat pana la cotatii de peste 4,57 lei/euro, dupa publicarea in presa a informatiilor despre noul program de guvernare, care schimba total modul de impozitare si desfiinteaza pilonul II de pensii, unul din cei mai importanti furnizori de capital din Romania.

La ora 15.25, ora Romaniei, indicele BET, al celor mai importante 10 actiuni, pierdea 2,4%, dupa ce pierduse anterior chiar 4%, iar indicele BET-NG, al titlurilor din energie, scadea cu 3,8%, dupa ce initial pierduse peste 5%, scrie News.ro.

Brokerii au indicat ca motivul scaderii este anuntul desfiintarii Pilonului II de pensii.

Principalul motiv al scaderii bursei cred ca este stirea legata de desfiintarea Pilonului II. Fondurile au participatii pe bursa, daca vor trebui sa dea banii inapoi vor trebui sa vanda activele. Alt motiv nu vad, mai ales ca bursele europene sunt stabile. Este greu de estimat ce impact va avea pe termen mediu, va depinde de informatiile care vor aparea pe parcurs Brokerul Adrian Simionescu

Leul s-a depreciat

Leul a pierdut circa 0,5% din valoare, cursul euro/leu urcand de la 4,55 unitati la 4,5740 unitati in jurul orei 15.25.

Ministrul desemnat pentru Finante, Ionut Misa, a confirmat joi, la audierile de la comisiile parlamentare, ca Pilonul II de pensii, care administreaza active de aproape 40 de miliarde lei, va fi desfiintat, iar banii vor fi returnati contribuabililor, care vor trebui sa aleaga intre Pilonul I, de stat, sau Pilonul III, privat.

Anuntul vine dupa ce reprezentantii PSD au infirmat vehement, in aprilie, aceasta intentie, iar sefa celui mai mare administrator de pe pilonul II, NN, si-a pierdut functia, iar compania a primit o amenda-record de la ASF pentruca a discutat despre aceasta intentie intr-o scrisoare trimisa clientilor.

Pilonul II de pensii este unul dintre cei mai mari investitori pe piata de capital si are plasamente mari in titluri de stat, astfel ca desfiintarea sistemului ar puteaafecta puternic bursa din Bucuresti, care sufera oricum din cauza lichiditatii scazute in comparatie cu alte piete din regiune.

