“Prin prezentul proiect de ordin, se propune introducerea obligatiei depunerii prin intermediul internetului, pe site-ul Agentiei Nationale de

Administrare Fiscala, a principalelor declaratii fiscale, de catre toate categoriile de contribuabili”, se arata in comunicat.

Declaratiile care intra sub incidenta Ordinului sunt cuprinse in proiectul publicat de ANAF.

Fac exceptie de la obligatia transmiterii prin mijloace electronice, declaratiile de impunere depuse de catre persoanele fizice si utilizate in procesul de stabilire a impozitului pe venit si a contributiilor sociale obligatorii.

ANAF subliniaza ca decizia are in vedere simplificarea procesului de conformare voluntara a contribuabililor in procesul de indeplinire a obligatiilor fiscale.

Firmele mari si mijlocii, obligate sa depuna declaratiile online inca din 2010

Pentru contribuabilii mari si contribuabilii mijlocii, obligativitatea depunerii declaratiilor fiscale prin mijloace electronice a fost instituita inca din 2010 prin Ordin al presedintelui ANAF. Tot de atunci, celelalte categorii de contribuabili au avut posibilitatea utilizarii acestei metode alternative de depunere a declaratiilor.

“Incepand cu anul 2011, potrivit prevederilor Codului fiscal, formularul 112 „Declaratie privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate”, se depune prin mijloace electronice de transmitere la distanta de catre toate persoanele fizice si juridice care au calitatea de angajator sau entitati asimilate angajatorului, potrivit legii”, se mai arata in comunicat.

De asemenea, ANAF precizeaza ca, prin dispozitiile art.103 din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedura fiscala, s-a creat cadrul legal pentru introducerea obligatiei depunerii declaratiilor fiscale prin mijloace electronice sau prin sisteme electronice de transmitere la distanta, in cazul creantelor fiscale administrate de organul fiscal central.

Presedintele ANAF din timpul guvernului tehnocrat, Dragos Doros, promitea muarea ANAF, prin depunerea declaratiilor exclusiv prin mijloace electronice, inca de la inceputul acestui an.