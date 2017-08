Clientii vor trebui sa isi completeze, in aplicatia dedicata, datele necesare pentru accesarea creditului de nevoi personale, iar in aproximativ 10 minute vor primi aprobarea acestuia si oferta personalizata. Procesul trebuie finalizat prin vizita clientului la una dintre unitatile bancii.

Pentru aplicarea acestui tip de credit, prin intermediul fluxului online, este necesar un act de indentitate valid.

Clientii care aplica pentru creditul de nevoi personale prin intermediul fluxului online vor beneficia de o dobanda incepand de la 7,9% pentru optiunea cu virare de venit (incasarea sau depunerea lunara in contul deschis la OTP Bank a venitului net luat in calcul la acordarea creditului). De asemenea, clientii vor beneficia de costuri zero pentru comisionul lunar de administrare a creditului si comisionul de rambursare anticipata, se mentioneaza in comunicat.

Aplicatia poate fi accesata atat de pe desktop, cat si de pe dispozitive mobile.