Plata defalcata a TVA – de ce statul nu are dreptate cand spune ca banii cre vor fi blocati in conturile special deschise in acest scop ii apartin! Cum justifica Ministerul Finantelor Publice (MFP) initiativa si ce parere are mediul de afaceri despre echitatea noului sistem.

Noul sistem de plata a TVA, in cont special deschis in acest scop de fiecare entitate care gestioneaza facturi purtatoare de TVA, este necesar pentru a combate evaziunea fiscala, sustin reprezentantii Ministerului Finantelor Publice. Mai mult, statul este indreptatit sa interzica firmelor sa utilizeze banii incasati de la clienti in contul taxei, pentru ca banii nu sunt ai lor (ai firmelor) ci ai statului, mai spun oficialii Ministerului.

Ce uita, insa, statul, este ca nu toti acei bani ii apartin, ci doar partea de taxa adaugat de fiecare contribuabil. In cazul in care taxa s-a compensa direct intre furnizor si cumparator, iar acesta din urma ar fi obligat sa vireze in contul respectiv doar diferenta pe valoarea adaugata de el, ar fi corect. Dar, in practica, statul blocheaza atat TVA colectata de furnizor cat si pe cea colectata de cumparator (care vine la randul lui mai departe marfa), iar rambursarile se realizeaza in ritmul deja binecunocut de firmele cu state vechi in sistem.

“Sa ii reamintim (ministrului Finantelor -n.r.) ca statul este proprietar de drept doar pe taxa pe valoarea ADAUGATA de fiecare contribuabil. A-i imobiliza contribuabilului toata TVA COLECTATA si a-i da dreptul sa se foloseasca de suma corespunzatoare TVA DEDUCTIBILA doar cand vrea autoritatea fiscala este o fortare a legii si o ingradire a unui drept constitutional fundamental, dreptul de proprietate!”, sustine Gabriel Sincu, director executiv, asistenta fiscala si juridica, EY Romania.

Sursa foto: Dreamstime.com