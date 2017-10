CEC Bank precizeaza ca a reusit sa isi majoreze cota de piata de la 7,16% din total active bancare la 7,23% (la data de 30.06.2017), ocupand pozitia a saptea in topul bancilor din sistemul bancar romanesc.

Indicator dec. 2016 iun. 2017 sep. 2017 Total Activ 28,16 mld. lei 28,79 mld. lei 28,59 mld. lei Credite noi 5,67 mld. lei 2,21 mld. lei 4,8 mld. lei Sold credite 15,36 mld. lei 15,64 mld. lei 16,4 mld. lei Sold depozite 23,81 mld. lei 24,67 mld. lei 24,3 mld. lei Profit brut 14,9 mil. lei 109,6 mil. lei 203,9 mil. lei

"Rezultatele inregistrate in primele noua luni ale anului demonstreaza, o data in plus, succesul strategiei de dezvoltare anuntate in 2007, care prevedea ca pe termen lung, CEC trebuie sa devina o banca comerciala universala puternica, un competitor real pe toate segmentele pietei bancare (retail, IMM-uri, finantarea activitatilor agricole si chiar a marilor corporatii). Conform misiunii asumate, vom continua sa sustinem cu precadere IMM-urile, agricultura si administratiile publice locale. O atentie deosebita vom acorda si cofinantarii proiectelor finantate din fonduri europene. Pentru finalul de an ne-am propus sa continuam evolutia ascendenta, in special in zona creditarii, cu impact vizibil asupra cresterii eficientei", a declarat Radu Gratian Ghetea, presedinte – director general al CEC Bank.

El a adaugat ca "o preocupare majora a bancii in acest moment este adaptarea intregii activitati la cerintele tehnice si organizatorice legate de competitia pe linia digitalizarii".

Pe parcursul anului 2017, banca si-a imbunatatit calitatea activelor, astfel incat rata expunerilor neperformante (NPE Ratio), calculata potrivit specificatiilor emise de Autoritatea Bancara Europeana a inregistrat la final de septembrie un nivel de 7,3%, comparativ cu 8,4% la 31 decembrie 2016, in timp ce rata creditelor neperformante din imprumuturi si avansuri acordate clientilor persoane fizice a ajuns la doar 3,6%.

Rata expunerilor neperformante din credite si avansuri inregistreaza un nivel de 10,91% la data de 30 septembrie 2017, in scadere cu 1,05 puncte procentuale fata de nivelul inregistrat la 31 decembrie 2016.

Nivelul ratei fondurilor proprii totale este de 15,37%.