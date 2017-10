Goldman Sachs si JPMorgan, doua mari banci de investitii americane, ofera clientilor lor, la mai putin de un deceniu de la ultima criza financiara, un nou produs de investitii axat pe urmatoarea criza. Astfel, cei doi giganti financiari lucreaza in prezent la o noua piata de instrumente derivate care ar permite investitorilor sa parieze pe sau impotriva obligatiunilor bancare cu grad ridicat de risc pe care autoritatile de reglementare financiara le pot sterge in cazul in care un creditor intampina probleme.

Alti jucatori de pe piata de capital americana intentioneaza, de asemenea, sa inceapa tranzactionarea contractelor, denumite swap-uri cu randament total, in saptamanile urmatoare.

Sursa acestor tranzactii sunt acele titluri cunoscute dept obligatiuni suplimentare de rangul 1, pe care bancile au inceput sa le emita dupa criza datoriilor europene. Acestea au ca scop protectia contribuabililor in fata costurilor asociate cu programenele guvernamentale de bailout, in ideea unor randamente mai ridicate. Ca urmare, intr-o perioada a ratelor de dobanda apropiate de zero in Europa, aceste titluri au devenit foarte cautate de catre investitorii specializati in datorii din intreaga lume si constituie o piata de 150 de miliarde de dolari.

Obligatiunile suplimentare dispun de un yield mediu de 4,7%, potrivit Bloomberg. Spre comparatie, randamentul obligatiunilor clasice emise de catre bancile mari este mai mic de 1% in contextul actual.

Valoarea uriasa a acestei piete, a stimulat JP Morgan si Goldman Sachs sa creeze un nou set de instrumente derivate sub forma unui asa-numit "swap total return" - care ofera investitorilor posibilitatea de face hedging pe cresteri sau scaderi ale valorii unui portofoliu de obligatiuni suplimentare cu grad ridicat de risc de la numeroase banci. Astfel, un trader ar putea avea un castig urias in cazul unui nou colaps financiar daca pariaza contra acestor obligatiuni, in conditiile in care titlurile respective sunt corelate cu sustenabilitatea creditorilor europeni.

Aceste noi derivate sunt comparate de catre Bloomberg cu swap-urile pe riscul de credit legate de piata ipotecara subprime din Statele Unite, care a jucat un rol important in criza financiara din 2007. Tranzactionarea acestor swap-uri a fost descrisa in cartea lui Michael Lewis intitulata "The Big Short", precum si intr-un film ulterior.

