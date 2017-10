Jordan Belfort, brokerul a carui viata a fost ecranizata in productia "The Wolf of Wall Street", a declarat ca ofertele initiale de criptomoneda (ICO), metodele prin care startup-urile de pe blockchain reusesc sa primeasca investitii prin lansarea unor noi monede, sunt "mult mai periculoase decat orice a facut el vreodata”.

Fostul broker american, imortalizat in filmul “The Wolf of Wall Street”, a avertizat ca toata nebunia privind metodele de finantare prin intermediul lansarii de monede virtuale este “cea mai mare escrocherie desfasurata vreodata”. Jordan Belfort a petrecut 22 de luni in inchisoare petru frauda dupa ce escrocheriile sale i-au costat pe investitori in jur de 200 de milioane de dolari. In urma iesirii in inchisoare, aceasta a castigat milioane de dolari ca speaker motivational si autor, conform telegraph.

Prin intermediul ICO-urilor, companiile care le lanseaza ofera mai multe token-uri ( un fel de vouchere) de obicei in schimbul unor criptomonede precum Bitcoin sau Ether, ca o alternativa a vanzarii de actiuni sau a imprumuturilor. Aceste token-uri pot fi tranzactionate separat sau folosite pentru a folosi serviciile oferite de la compania care le-a eliberat.

Peste 3,2 miliarde de dolari au fost stranse prin intermediul ICO-urilor in primele noua luni din 2017, in urma a 203 sesiuni de acest tip. O crestere impresionanta, avand in vedere ca pe parcursul intregului an 2016, au fost stranse peste 96 milioane de dolari din 46 de sesiuni.

“Este cea mai mare, imensa, giganta escrocherie desfasurata vreodata si va exploda in fata multor oameni.”, a declarat Belfort pentru cei de la Financial Times .“ Este mult mai grav decat tot ceea ce am facut eu vreodata”, a completat acesta.

China a interzis ICO-urile, iar autoritatile din Marea Britanie au sfatuit investitorii sa nu participe la aceste strangeri de fonduri. In orice caz, organizatorii acestora au acumulat sume importante, puteti vedea acest lucru in imaginea de mai jos, preluata de pe site-ul coinschedule, platforma de statistici, ce urmareste evoluatia din industria criptomonedelor,

Aceste ICO-uri au un impact impresionant asupra monedelor precum Bitcoin, Ether sau orice alta criptomoneda pe care cei ce lanseaza sesiunile de finantare aleg sa o accepte in schimbul acelor token-uri.

Anul 2017 a fost unul de boom pentru Bitcoin, cea mai populara moneda digitala, a carui valoare a depasit in octombrie 6.000 de dolari, dupa ce la inceputul anului nu trecea de 1.000 de dolari. Puteti vedea din graficul de mai jos, al celor de la coindesk, caracterul volatil al monedei.

Pentru a intelege aceasta "febra" a criptomonedelor in randul populatiei va prezentam mai jos un video dedicat unui ICO creat mai mult in gluma, dar care a ajuns sa stranga sute de mii de euro. Este vorba de JesusCoin, o moneda digitala creata pentru crestini, prin intermediul careia acestia isi vor asigura locul in Rai. Protagonistul video-ului este insusi Iisus Hristos.

