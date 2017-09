Soarta Pilonului II de pensii va fi decisa, cel mai probabil, in 2018, printr-un referendum, in care actualii participanti la sistemul administrat privat sa opteze daca raman in sistem sau migreaza catre Pilonul I, de stat. Insa, reprezentantii mediului de afaceri sunt sceptici ca, in urma unui astfel de referendum, participantii vor opta in favoarea Pilonului II, in mare masura din cauza gradului redus de informare al acestora cu privire la beneficiile sistemului.

Reprezentantii Romanian Business Leaders (RBL) sustin ca, in prezent, exista doar supozitii cu privire la viitorul sistemului avand in vedere ca, desi discutia este in spatiul public de mai multe luni, inca nu exista un document concret supus dezbaterii din partea Guvernului cu propunerile avansate. Cu toate acestea, din declaratiile premierului Mihai Tudose, membrii RBL inteleg ca sistemul se indreapta catre un referendum. “Probabil ca vom avea de optat si ar trebui sa...