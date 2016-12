A spune ca 2016 a fost doar un an bun pentru aplicatii ar fi prea putin spus. iOS si Android au fost luate cu asalt de aplicatii utile – inteligenta artificiala, big data, design excelent si unghiuri noi in categorii rodate au facut din 2016 un an excelent in lumea aplicatiilor. Unele mai vechi, chiar, au introdus elemente proaspete, facilitati noi, incat au intrat pe lista de 7 aplicatii ale anului.

1. Albert – aplicatie pentru finante

Ai cateva conturi bancare, cateva carduri si cheltuieli diferite, frecvente, lunare? Din fericire, aplicatia Albert se ingrijeste de toate conturile tale, spune cand trebuie sa realizezi plati, sugereaza modalitati de reducere a costurilor si chiar ofera o facilitate de a reduce cheltuielile.

2. Munceste mai inteligent

Asana nu este o aplicatie noua, insa a primit in 2016 atat de multe noi facilitati incat poate inlocui, cu succes, orice folosesti in prezent pentru a avea in prim plan proiectele si task-urile tale. Asana a introdus o noua interfata grafica, a adaugat board-uri, elemente customizabile, acces mobil offline, management al echipei pentru administratori si o multime de integrari cu terte aplicatii.

3. Ia o pauza de la a-ti planifica calatoriile

Trips este o aplicatie care acceseaza contul Gmail pentru a-ti corela automat zborurile, hotelurile, inchirierea de masini si orice alte rezervari, realizand un itinerariu usor de parcurs si coerent.

Primesti de asemenea cateva sugestii privind atractiile locale, sugestii de activitati, toate pe o harta usor de urmarit si customizabila in functie de cat timp ai la dispozitie. Uneori pare ca ai chiar Google langa tine, ca un partener viu.

4. Stiri esentiale

Hardbound iti ofera doza zilnica de stiri, toate prescurtate, cu multe imagini si, uneori, ceva text. Este usor de digerat, usor de filtrat stirile pe care nu vrei sa le mai vezi si, intr-un fel, Hardbound face din cititul de stiri ceva placut.

Dupa ce termini de citit (de exemplu) stirile de business, Hardbound iti mai ofera cateva articole care au ca scop sa te faca mai inteligent – cum s-a format Luna, cum au aparut primele licee sau cum functioneaza focul – stiri de acest tip.

5. Retele virtuale – usor de realizat

Conexiuni VPN – cand auzi asta, te gandesti ca este costisitor si uneori greu de realizat. Fals. Browser-ul Opera, imbunatatit in 2016, a integrat un VPN gratuit si nelimitat chiar in browser. Practic, daca calatoresti in lume, ai acces la continutul la care ai avea acces in mod normal, protejat. Totul din cateva setari usor de realizat, in meniu.

6. Fotografii vechi, noi

Cu noua aplicatie PhotoScan, Google a oferit o mana de ajutor tuturor oamenilor care vor sa salveze pozele cu stra(bunicii) lor, parintii si ei insisi cand erau copii, pe hartie. Daca vrei, deci, sa digitalizezi pozele tale, aceasta ar trebui sa fie prima oprire. Aplicatia este rapida, precisa si gratis.

7. Editare video, rapida, pro

Aplicatia Quik, lansata de GoPro, iti permite sa editezi filmarea ta care lasa de dorit in ceva super. Si prin “iti permite sa editezi” intelegem ca face aproape toata treaba, pentru tine. Nu ai nevoie de camera GoPro pentru a o folosi – va folosi clipurile de pe terminalul tau mobil si apoi va selecta cele mai interesante sectiuni, le lipeste, iti permite sa adaugi coloana sonora si apoi, rezultatul, va fi exportat in HD.