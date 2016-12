Ca in fiecare an, un numar impresionant de device-uri au fost lansate in 2016 – si, cu o parte dintre ele, am apucat sa si petrecem timp, pentru a le testa. De la telefoane super puternice, pana la VR sau drone, iata sapte dintre cele mai interesante gadget-uri si tehnologii ale anului.

1. HTC Vive

Dupa ani de prototipuri si kit-uri de dezvoltare, ochelari VR high-end precum Oculus Rift si HTC Vive s-au lansat, in sfarsit. Vive reprezinta, fara indoiala, una dintre cele mai bune experiente de realitate virtuala ale anului 2016. Controllerele Vive ofera o modalitate mai intuitiva si mai umana de a “atinge” si a interactiona in lumea virtuala si, totodata, permite utilizatorului sa se plimbe, fizic, prin camera, crescand deci imersiunea.

2. Ochelarii Snapchat

Dupa esecul spectaculos al Google Glass, multi potentiali producatori s-au lasat descurajati. Dar, in ciuda tuturor piedicilor, Snapchat a reusit sa readuca in atentie ochelarii cu camera, si intr-o modalitate si design bune.

Spre deosebire de Glass, frumusetea Spectacles rezida in simplitate: ochelari de soare care inregistreaza clipuri – nimic mai mult, nimic mai putin. Fara ecran sau alte lucruri care sa complice experienta utilizatorilor, Spectacles este un gadget simplu de folosit si intuitiv. Spectacles sunt vanduti prin automate Snapbot, vizibili pe o harta interactiva.

3. Beats Solo 3

Nu mai era mare lucru de imbunatatit la Beats Solo 2, castile wireless ale companiei detinute de Apple. Mai nimic, cu exceptia autonomiei, ceea ce s-a si intamplat, cu Solo 3. Folosind chip-ul W1 al Apple (acelasi folosit in AirPods), Beats si-a crescut autonomia cu 12-40 de ore, si imperecherea cu device-urile iOS care ruleaza varianta 10 a sistemului de operare se realizeaza mult mai usor. Sunetul este foarte bun, sunt comfortabile, durata acumulatorului este mare…si pretul pe masura.

4. Google Pixel/Pixel XL

Lasand la o parte design-ul banal, smartphone-urile Pixel si Pixel XL ofera cea mai buna experienta Android, daca doresti un sistem de operare curat, fara bloatware. Sunt unicele telefoane cu Google Assistant care suporta platforma VR Daydream a Google, cu headset si controller. Camerele sunt excelente (chiar daca uneori suprasaturate culorile), autonomia bateriei este foarte buna si ambele telefoane au jack pentru casti – ceva ce Apple a scos, odata cu ultimele modele de iPhone.

5. NES Classic Edition

NES Classic Edition este o versiune miniaturizata a sistemului original (si vechi) Nintendo Entertainment System. Nu promite grafica fotorealista in 4K, nici VR, nici online gaming si nu, nici Netflix. Primesti in schimb 30 de jocuri clasice NES – Mario, Zelda, Donkey Kong, Metroit etc., in glorioasa grafica originala de 8 biti a anilor ’80, si doua porturi pentru controllere. Si atat. Totul, insa, intr-un pachet care iti incape in mana si este prea simpatic pentru a nu cumpara. Si, la doar 60$ (pretul din State), poate fi o achizitie de impuls si o intoarcere la nostalgia anilor ’80-’90.

6. DJI Mavic Pro

Ia toate facilitatile Phantom 4 si pune-le intr-o drona de marimea unei sticle de apa, si primesti Mavic Pro. Este prima drona care poate fi indoita a DJI, si Mavic Pro este uimitoare. Pe langa marimea redusa, drona are facilitati precum depistarea si ocolirea automata a obstacolelor, poate urmari diferite target-uri si filmeaza in rezolutie 4K.

7. iPhone 7 si 7 Plus

Cele doua noi modele ale iPhone-urilor Apple sunt, fara indoiala, cele mai controversate de pana acum. Renuntarea la jack-ul de casti si noul buton de Home a trimis unde de soc pe intreg globul. La suprafata, design-ul iPhone 7 arata similar cu modelele anterioare – da, este mai cizelat, linii mai clare la antena si camera mai frumos pronuntata -, insa, inauntru, Apple nu a facut rabat de la calitate. Sunt cele mai bune iPhone-uri de pe piata, cu cele mai mari viteze si performante, rezistente la apa (in sfarsit!), autonomie mai mare a bateriei, camere mai bun, speakere stereo si iOS 10. Si, ca de obicei, pretul este pe masura.

Tu ce gadget-uri consideri ca sunt reprezentative pentru 2016? Ce astepti pentru 2017?