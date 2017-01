Apple, Google, Facebook si Switch fac progrese remarcabile in ceea ce priveste trecerea catre energie 100% regenerabila, in timp ce companii ca Netflix, Amazon Web Services si Samsung bat pasul pe loc. Mai multe detalii puteti afla din raportul lansat recent de catre Greenpeace SUA, Clicking Clean: Who is Winning the Race to Build a Green Internet?, care arata amprenta de energie a celor mai mari operatori de date si a aproape 70 dintre cele mai populare website-uri si aplicatii.

“Amazon continua sa vorbeasca despre regenerabile, dar cand vine vorba de decizii in ceea ce priveste energia, isi tine clientii in ceata. Un fapt ingrijorator, mai ales ca Amazon se extinde pe pietele deservite de energie murdara”, spune Gary Cook, analist IT senior Greenpeace SUA.

“La fel ca Apple, Facebook si Google, Netflix este unul dintre cei mai importanti jucatori de pe piata online si are un cuvant important de spus despre felul in care se alimenteaza cu energie. Netflix trebuie sa se asigure ca regenerabilele ii asigura cresterea, nu combustibilii fosili, si trebuie sa isi faca cunoscuta pozitia de lider”, adauga Cook.

Netflix este una dintre cele mai mari companii din cele analizate, reprezentand o treime din traficul de internet din America de Nord, si ar trebui sa contribuie semnificativ la cererea de date de streaming video la nivel mondial. In 2015, compania a anuntat ca intentioneaza sa compenseze in totalitate amprenta de carbon, dar o examinare mai atenta a relevat faptul ca apeleaza la energie produsa prin arderea carbunelui sau credite de energie regenerabila disparate, credite ce nu contribuie la investiĊ£iile in energia regenerabila.

Pentru prima data, raportul evalueaza si companii din Asia, inclusiv giganti ca Tencent, Baidu, Alibaba si Naver, care se extind continuu la nivel global. Asia se afla cu mult in spatele US in ceea ce priveste angajamentele asupra regenerabilelor, in mare parte datorita putinelor optiuni de energie curata oferite de catre companiile monopol de energie chineze.

Aproape 20 de companii IT s-au angajat sa foloseasca 100% energie regenerabila. Dintre toate data center-ele evaluate, Switch (o companie nou intrata in acest raport anual) a facut cele mai multe progrese pentru a alimenta intregul centru cu energie regenerabila, atat prin achiziĊ£ii cat si prin sustinerea agresiva a energiei regenerabile.

In 2012, amprenta energetica a industriei IT reprezenta 7% din consumul global de energie electrica, cifra ce va creste cu siguranta tinand cont de cresterea traficului de internet, lucru ce va duce amprenta energetica IT la peste 12% din consumul global. Streamingul reprezinta 63% din traficul global de internet in 2015 si se prognozeaza o crestere a acestuia la 80% pana in 2020, conform raportului Cisco Network Traffic Forecast publicat in 2016.

Greenpeace evalueaza performanta energetica a sectorului IT inca din 2009 si cere marilor companii de internet:

• Sa isi asume angajamentul de a trece pe 100% energie regenerabila;

• Sa fie transparente in ceea ce priveste performanta energetica IT si consumul de resurse, inclusiv cu privire la sursele de energie electrica;

• Sa elaboreze strategii pentru cresterea ofertei de energie din surse regenerabile printr-un amestec de achizitii publice, investitii si advocacy, atat fata de furnizorii de energie, cat si pentru factorii de decizie din guverne.