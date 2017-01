Tremend, companie autohtona de software, estimeaza un avans al cifrei de afaceri cu 40% in 2017, determinat de cererea ridicata pentru solutii software avansate. Pentru a sustine aceasta evolutie, compania lanseaza un program de recrutare si pregatire a peste 40 de ingineri software, in centrul de dezvoltare din Bucuresti.

“In acest an, vom continua sa aducem valoare adaugata clientilor din Romania, US, UK sau din tarile scandinave, infuzand tehnologii noi in solutiile dezvoltate: IoT, Artificial Intelligence, Blockchain, Machine Learning, Microservices. Exploatarea acestor tehnologii in solutiile oferite de noi reprezinta un instrument puternic pe care il punem la dispozitia clientilor”, a declarat Marius Hanganu, managing partner Tremend.

Cresterea prognozata de reprezentantii Tremend are la baza atat consolidarea conturilor existente cat si extinderea portofoliului de clienti.

“In 2016 am avut o crestere echilibrata. 5 companii noi au intrat in top 10 clienti, printre acestea fiind si unul dintre cele mai mari lanturi de hypermarketuri din lume. in paralel cu extinderea portofoliului, ne-am consolidat vanzarile catre clientii existenti, prin fidelizarea acestora. 5 dintre clientii existenti continua sa domine acest top: Wind River, Orange, ING, Coats si WorthPoint“, a declarat Ioan Cocan, managing partner Tremend.

Extinderea echipei in acest an va coincide si cu mutarea companiei intr-un nou sediu, deschiderea unui centru regional in afara Bucurestiului si lansarea Tremend Labs - un incubator de idei prin care inginerii software ai companiei vor experimenta diferite tehnologii pentru a construi prototipuri si produse.

Compania a inregistrat o crestere a cifrei de afaceri in 2016 la 3.5 milioane de euro, din solutii de tip enterprise, embedded, eCommerce si mobile si din livrarea de servicii prin care asigura un grad ridicat de eficienta al solutiilor oferite: analiza de business, QA automation si traininguri.

Anul trecut, Tremend s-a alaturat, cu o crestere de 399% in perioada 2012-2016, celor mai dinamici furnizori de tehnologie din regiune, in topul Deloitte technology Fast 50 Central Europe. Tremend s-a aflat pe locul 37 la categoria Fast 50, cea mai inalta pozitie ocupata de o companie romaneasca. Deloitte technology Fast 50 reuneste companii de tehnologie care contribuie, prin inovatie, la progresul intregii industrii.