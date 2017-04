Vlad Nistor e fondatorul unei case de schimb valutar mai speciale, de monede virtuale. Dupa un an a reusit sa aiba o cifra de afaceri de 500.000 de euro.

Vlad Nistor vine din zona financiara. A fost analist la fonduri de investitii si a fost mereu pasionat de macroeconomie si de inflatie. "Bitcoinul e un experiment cu masa monetara fixa, deci e un sistem deflationist", spune Vlad Nistor. Tanarul administra bonduri pentru fonduri de pensii si a observat ca zona de monede virtuale e noua si fara prea mare concurenta. A inceput sa experimenteze personal, desi i-a fost teama sa cumpere bitcoin prima oara cand a auzit de aceasta moneda, pe cand valora 15 dolari. Astazi a ajuns la aproape 1.000 de dolari.

"Am inceput sa fac tranzactii de pe contul personal in 2014, vindeam si cumparam bitcoin. De acolo am tot crescut. Aveam un anunt plasat pe un site si utilizatorii deschideau o tranzactie cu noi, iar noi faceam platile prin transfer bancar", isi aminteste Vlad Nistor.

De la schimburi individuale la o companie

Pentru ca micul sau business incepuse sa aiba succes, Vlad Nistor a considerat ca e cazul sa-si deschida firma. Asa a luat nastere CoinFlux. A oferit un serviciu de schimb valutar de bitcoin pe site-ul propriu, printr-un sistem de live chat. Apoi a transformat site-ul si a oferit servicii automatizate.

"Majoritatea clientilor, peste 90% vin din Romania. Ei vin organic, prin Google sau prin recomandari de la prieteni. Avem si zile cu 50-60 de tranzactii. Piata locala este in crestere. De la luna la luna vedem mai multi utilizatori pe platforma noastra. Am facut pana acum tranzactii cu 1.600 de clienti pana acum, targetam undeva la 5.000 de clienti pana la sfarsitul anului.", spune Nistor.

Anul trecut au ajuns la o cifra de afaceri de 500.000 de euro si 22 de milioane de euro procesate prin platforma. A avut si tranzactii mari de la clienti corporate. "Sunt companii mari din Romania, desi nu pot sa dau nume, care au interes pe aceasta zona", spune fondatorul CoinFlux.