Mastercard, operator de retele de procesare a platilor, in parteneriat cu UPC, lanseaza campania “Plateste in My UPC cu Mastercard sau Maestro”, prin care incurajeaza platile electronice ale facturilor. Pentru prima factura platita prin intermediul contului My UPC cu un card Mastercard sau Maestro, clientii UPC sunt rasplatiti cu 10% din valoarea totala a facturii. De asemenea, cei care isi activeaza optiunea “Pay on time”, inregistrandu-si cardul in sistemul de plati recurente, vor beneficia de 10% din valoarea totala a primelor 3 facturi automate.

„Ne bucuram sa le reamintim consumatorilor nostri ca platile electronice sunt extrem de comode si eficiente, oferindu-le de fiecare data noi oportunitati pentru a le utiliza. In parteneriat cu UPC, ne-am propus sa demonstram ca si pentru activitatile de rutina exista o alternativa convenabila si rapida. Utilizatorii nostri pot uita de grija achitarii facturilor, pentru ca acum plata se poate realiza automat din sistem, pe baza unor setari initiale. Mai mult decat atat, aceasta activitate vine si cu beneficii materiale pentru platile recurente”, a declarat Roxana Petre, business development manager, Romania, Mastercard.

Clientii UPC isi pot eficientiza platile avand la dispozitie doua optiuni, accesibile de pe orice dispozitiv folosit – calculator, tableta sau telefon. Prima este plata cu un singur click (Pay by click) prin care cei care au un cont My UPC pot salva datele cardului in platforma, astfel incat la urmatoarea plata doar se selecteaza cardul si se confirma plata cu un singur click. A doua metoda rapida este Plata automata (Pay on time). Inregistrand cardul in sistemul de plati, utilizatorii au posibilitatea sa seteze o data la care plata facturilor se va realiza automat. Astfel, lunar, suma de bani reprezentand plata facturii va fi virata automat din contul clientilor direct in platforma My UPC. Clientii pot uita astfel de grija facturilor, controland insa data platii si valoarea maxima care se va plati.

Campania se va desfasura pana la data de 20 iunie 2017 si este disponibila pentru toti clientiiUPC care au un cont My UPC si optiunea de factura electronica activa.