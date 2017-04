Cifra de afaceri a Softelligence , companie specializata in servicii software de business, a depasit in anul 2016 pragul de 3,5 milioane euro, fiind cel de-al cincilea an consecutiv cu o crestere de peste 50%. Rezultatele obtinute in 2016 confirma si depasesc estimarile initale ale companiei si o pozitioneaza printre cele mai dinamice organizatii din domeniul IT din regiune.

”In ultimii trei ani am introdus servicii noi si am investit in produse de proprietate intelectuala inovatoare. Cresterea veniturilor din 2016 este generata de dublarea numarului de proiecte de BI (Business Intelligence) si Analytics, cat si de dezvoltarea platformei FinTech OS, in plan local si international. Urmand aceeasi directie si ritm accelerat de dezvoltare, obiectivul nostru este peste trei ani sa depasim pragul de 20 milioane euro cifra de afaceri si sa ne dublam numarul de angajati in birourile Softelligence”, a mentionat Teodor Blidarus, Managing Partner Softelligence.

In 2016, Softelligence a implementat proiecte de digitalizare a principalelor operatiuni de business pentru lideri de piata din domeniul bancar, de asigurari, retail si servicii. Printre cei mai importanti clienti ai Softelligence se numara companii precum BCR, Allianz, NN, ING Bank, Honeywell sau BAT.

Peste 60% dintre proiectele gestionate de Softelligence in ultimul an au fost alaturi de jucatori din tari precum Marea Britanie, Olanda, Suedia, si Elvetia, ajutandu-si clientii sa inregistreze o majorare a veniturilor in medie cu doua cifre procentuale. De asemenea, o parte dintre companiile multinationale ce au ales Softelligence au implementat solutiile dezvoltate de companie la nivel global.

Totodata, in 2016, numarul de angajati din Softelligence a crescut cu 50%, in prezent compania avand 150 de specialisti. Pentru anul 2017 se estimeaza o crestere de cel putin 25% pentru angajatii Softelligence din birourile din orasele Bucuresti si Craiova.

”In zece ani de la infiintarea companiei am invatat, ne-am reinventat si perfectionat, pastrand tot timpul nediluate competenta si orientarea catre client. De la inceput, ne-am propus sa oferim clientilor nostri servicii si solutii tehnologice globale, sa nu gandim local, ci sa le oferim directii de dezvoltare pentru o perioada lunga de timp, tehnologia fiind un puternic vector de crestere”, a concluzionat Teodor Blidarus.