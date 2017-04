Telekom vine cu aceasta oferta dupa ce concurentii Orange si Vodafone au introdus, de-a lungul ultimelor saptamani, o serie de oferte agresive, in incercarea de a mentine si a atrage noi clienti pe una dintre cele mai concurentiale piete din UE.

Pe segmentul prepaid, Telekom anunta oferta promotionala GigaDay, care aduce net de 30 de GB lunar, la viteze 4G, incepand de la 5 euro credit / 30 de zile. Bonusul se acorda zilnic, cate 1Gb de net pe zi, si se adauga beneficiilor incluse in optiunile de baza, astfel ca un utilizator al serviciilor prepaid beneficiaza lunar de pana la 38 de GB de trafic national.

Totodata, Telekom introduce un nou portofoliu de optiuni – trafic lunar de date mobile de pana la 10 ori mai mare fata de optiunile existente pana acum, si pana la de doua ori mai multe minute nationale sau internationale in retelele fixe sau SMS-uri nationale. Astfel, utilizatorii cartelei au la dispozitie 4 optiuni, cu preturi intre 5 si 8 euro credit pe 30 de zile, ce includ nelimitat minute si SMS-uri in retelele Telekom, trafic gratuit in WhatsApp si in Message+, pana la 8 Gb trafic de date 4G, pana la 2000 de minute nationale sau internationale in retelele fixe sau SMS-uri nationale.

Serviciul Internet TV este disponibil incepand cu 5 euro/luna, achizitionat intr-un pachet promotional impreuna cu serviciul de Internet fix. Clientii pot achizitiona, de exemplu, pachetul Televiziune S + Internet M la 10 euro/luna. Clientii vor primi, in cadrul ofertei promotionale, primele doua luni de abonament gratuite la pachetul de servicii si acces 12 luni in platforma Eurosport Player.

Clientii care aleg sa se porteze in reteaua Telekom pot achizitiona o gama larga de telefoane, la pretul de 1 leu, impreuna cu un abonament de servicii mobile – Samsung Galaxy J3 2016, J5 2016, sau Samsung Galaxy A3 2017.

Pentru cei care detin si servicii fixe, noua oferta speciala aduce abonamente de mobil la tarife promotionale incepand cu 5 euro/luna si 50 GB trafic de date pentru video streaming in aplicatia mobila Telekom TV. Clientii primesc, de asemenea, trafic de date lunar de 1,6 GB la viteze 4G, inclus in abonamentul de servicii mobile, minute nationale nelimitate, minute si SMS-uri in retea nelimitate si 100 de minute internationale.

"Clientii vor mai multa simplitate, fie ca este vorba de date pe mobile, fie ca este vorba de minute sau SMS-uri nationale", spune Frantisek Mala, director executiv comercial, Segment Rezidential la Telekom Romania. Pentru prepay, compania a redus deci numarul de oferte, simplificandu-le, facand acelasi lucru si pentru procesele interne, mai spune el.

Acoperirea Telekom - compania are un parteneriat cu Orange, folosind reteaua companiei concurente, acoperirea fiind de 97%. In ceea ce priveste acoperirea propriei retelei este de 65%, dublu fata de acum un an.