Digi, unul dintre cei mai mari furnizori de servicii de telecomunicatii din Romania si Ungaria, a anuntat astazi intentia de a lansa o oferta publica initiala de actiuni ordinare din clasa B catre public, in Romania, si anumiti investitori institutionali si profesionali. DIGI intentioneaza sa solicite admiterea Actiunilor la tranzactionare pe Piata Reglementata la vedere operata de Bursa de Valori Bucuresti in luna mai 2017.

Digi a mai cochetat de-a lungul anilor cu listarea la Bursa, anuntand chiar si in aprilie 2016 aceste intentii. La acea data, sursele wall-street.ro spuneau ca va fi cea mai mare listare din istoria BVB. Cea mai mare oferta publica initiala (IPO) realizata pe bursa romaneasca a avut loc in 2014, cand statul roman a incasat 444 mil. euro pe 51% din actiunile Electrica (EL).

Asteptarile din piata sunt ca oferta de listare sa fie in jur de 450 - 500 milioane euro, depasind astfel recordul anterior marcat de listarea Electrica.

In 2016, Digi a generat venituri de 842,8 milioane de euro, iar EBITDA ajustat si marja EBITDA ajustata s-au ridicat la 263,3 milioane de euro si respectiv 31,2%, reprezentand o rata de crestere anuala compusa (RCAC) de 8%, din 2014 pana in 2016.

Pentru anul incheiat la data de 31 decembrie 2016, operatiunile din Romania au generat 612,7 milioane €, sau 72,7%, din veniturile totale; operatiunile din Ungaria au generat 137,9 milioane €, sau 16,4%, din veniturile totale; operatiunile din Spania au generat 83,0 milioane €, sau 9,9%, din veniturile totale; iar operatiunile companiei din Italia au generat 9,2 milioane €, sau 1,1%, din veniturile totale.

„Desi in trecut am avut operatiuni in alte tari din Europa de Est, toate aceste operatiuni au fost vandute cu succes in anii 2013 si 2015. Cu exceptia operatiunilor noastre de tip MVNO (operator mobil virtual) din Spania si Italia, dedicate comunitatilor de romani din acele tari, in prezent ne axam exclusiv pe pietele noastre principale. Ca urmare, combinatia capacitatilor noastre fixe, de satelit si mobile din Romania si Ungaria si experienta noastra locala bogata fac din noi un lider european in furnizarea de solutii de telecomunicatii axate pe anumite regiuni geografice”, se arata in comunicatul companiei.

„Ziua de astazi marcheaza un moment istoric pentru DIGI Comunications N.V. si pentru economia romaneasca, in general. In calitate de unul dintre cei mai importanti furnizori de servicii de telecomunicatii din Romania si Ungaria, intentia de listare la Bursa de Valori Bucuresti este o oportunitate importanta pentru publicul romanesc si va reprezenta o realizare de care vom fi foarte mandri. Investind in DIGI, investitorii obtin acces la un lider atractiv in industrie, cu o crestere structurala stabila. Investitorii vor beneficia de expertiza echipei noastre de conducere si de o marca cu o recunoastere puternica pe pietele in care activam si pe segmentele noastre de clienti. Consiliul de Administratie al Societatii sprijina cu mandrie aceasta etapa a dezvoltarii noastre si asteapta cu nerabdare sa lucreze cu actionarii viitori, in calitatea de societate cotata la bursa", a declarat Serghei Bulgac, CEO al RCS & RDS S.A., cea mai mare societate operationala din Grup si viitor CEO al DIGI.

Intermediarii ofertei sunt Citigroup si Deutsche Bank, in calitate de coordonatori globali comuni, impreuna cu BT Capital Partners S.A., BRD – Groupe Société Générale S.A., Société Générale S.A., Raiffeisen Bank S.A. si Wood & Company Financial Services, a.s. in calitate de Detinatori Comuni ai Registrului de Subscrieri.

Rezumatul ofertei

• Oferta publica initiala (IPO) va cuprinde o oferta de actiuni ordinare clasa B provenind de la actionarii existenti. Societatea nu va obtine nicio parte din sumele obtinute de pe urma vanzarii Actiunilor Oferite.

• Societatea a emis, de asemenea, actiuni ordinare de clasa A, dar care nu fac parte din Oferta si care nu vor fi admise la tranzactionare

• Fiecare Actiune de clasa B confera un drept de vot si fiecare actiune de clasa A confera 10 drepturi de vot. Actiunile de clasa B confera aceleasi drepturi la dividende ca si actiunile de clasa A.

• Oferta propusa, in cazul in care va avea loc, va consta dintr-o oferta: (i) adresata publicului in Romania, si (ii) anumitor investitori institutionali si profesional si admiterea Actiunilor Oferite la tranzactionare pe Piata Reglementata la vedere a Bursei de Valori Bucurestii

• Societatea intentioneaza sa listeze cel putin 25% din capitalul social subscris al Societatii, presupunand ca are loc exercitarea optiunii de supra-alocare a 10% din actiuni, imediat dupa Admitere

• Detalii complete ale Ofertei vor fi incluse in Prospect, care urmeaza sa fie publicat in timp util de catre Societate, ulterior aprobarii de catre Autoritatea pentru Piete Financiare din Regatul Tarilor de Jos (Stichting Autoriteit Financiële Markten).

• Se preconizeaza ca admiterea la tranzactionare va avea loc in luna Mai 2017.

Actionarii operatorului telecom sunt Cable Communications Systems NV, inregistrata in Olanda, cu 87,099% din actiuni. Omul de afaceri Zoltan Teszari are, in mod direct, o participatie directa de 1,847% din actiunile RCS & RDS, potrivit celor mai recente date.

In actionariatul Cable Communications Systems NV, apare, insa, cu 57,87%, firma RCS Management SA, unde Zoltan Teszari detine direct 58,91% din actiuni, potrivit celor mai recente informatii disponibile, care dateaza din 2013. Un alt actionar semnificativ al companiei-mama a RCS & RDS este Carpathia Cable Investment Limited, cu 19,67%, controlata de omul de afaceri Quasha Wayne Grant, cu 66,7% din partile sociale, si, cu 33,3%, fondul de investitii Eton Park din New York, fondat in 2004 de Eric Mindich, fost partener la Goldman Sachs, una dintre cele mai influente banci de investitii din lume.