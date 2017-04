Vodafone Romania este primul operator de telecomunicatii care a oferit trafic de date nelimitat si gratuit pentru clientii sai din intreaga tara in septembrie 2015, precum si la metroul bucurestean, in perioada februarie-martie 2016, si in orasele Iasi si Cluj, in perioada septembrie-octombrie 2016. In 2017, cu ocazia aniversarii a 20 de ani de la lansarea primei retele digitale mobile din tara, Vodafone Romania a oferit internet nelimitat gratuit de Ziua Indragostitilor, Dragobete, precum si pe 1 si 8 martie.

Vodafone Romania aniverseaza 20 de ani pe tot parcursul anului 2017 printr-o serie de initiative dedicate clientilor, iar oferta speciala de internet nelimitat si gratuit cu ocazia sarbatorilor de Paste este cea mai recenta dintre acestea. Brandul Vodafone este prezent pe piata romaneasca din anul 2005, cand a achizitionat Connex, care si-a lansat serviciile in 1997.

Principalii concurenti ai Vodafone sunt Orange, Telekom, precum si RCS&RDS si UPC Romania.