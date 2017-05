Marius Radu organizeaza zona de gaming din cadrul East European Comic Con. Am vorbit cu el despre League of Legends si finala nationala.

East European Comic Con e cel mai mare eveniment dedicat pasionatilor de gaming, benzi desenate si anime din Romania. Aduna pasionati din toata tara si va fi si locul unde va fi finala nationala de League of Legends. Sportul electronic nu mai e doar o joaca. Sunt aproape 300.000 de oameni care joaca League of Legends in Romania, profesionistii din toata lumea castiga zeci de mii de euro, echipele de fotbal isi deschid filiale de sporturi electronice.

Cu toate acestea, traim in continuare in tara in care gaming-ul este privit cu preconceptie. Putina lume, in afara comunitatii, crede ca jocurile merita statutul de sport. Noi am vorbit cu Marius Radu, care e organizatorul zonei de gaming din cadrul East European Comic Con si cel care se ocupa de campionatul national de League of Legends. Finala va avea loc pe 6 mai, de la ora 14, la Romexpo. Echipele vor fi Nexus Gaming si Great! Team, cele care au fost in finala si la prima editie.

Sezonul al doilea al Turneului National de LoL

"Sezonul al doilea al Campionatului National de League of Legends a avut doua etape. Etapa online s-a incheiat saptamana trecuta cu semifinalele. Sambata 6 mai, la ora 14, pe scena de gaming din cadrul Comic Con vom avea finala intre doua echipe, aceleasi ca si anul trecut. Ele sunt cele mai bune in acest moment. Vor fi trei ore jumatate de LoL de inalta calitate. Vom avea o echipa de analisti care vor analiza meciurile dupa ce se incheie, o echipa de comentatori care vor comenta meciurile live. Meciul va fi transmis pe canalul de Twitch al Riot Games.

Am avut un numar mai mare de echipe inscrise. Credem ca ar fi cam 1.200 de jucatori inscrisi in aproximativ 200 de echipe. E o schimbare in numarul de privitori. Etapa online a fost transmisa pe stream si am vazut un interes din ce in ce mai crescand. In finala am avut cateva mii de privitori, ceea ce nu s-a mai intamplat in etapa online pana acum"

League of Legends in Romania

In Romania, estimez ca sunt undeva intre 200.000 - 300.000 de jucatori de League of Legends care joaca la nivel amator.

Varsta propice sa te apuci de LoL ar fi 17-18 ani, pentru ca ai timp, ca nu ai griji in afara de scoala si facultate. Cred ca e nevoie de 1-2 ani de aprofundare a jocului pentru a face pasul catre o organizatie profesionista, unde trebuie sa te aliniezi unor reguli, unde trebuie sa asculti de un capitan. In Romania suntem la inceputul unor asemenea cariere in sporturile electronice. Momentan sunt 2-3 organizatii care tind catre profesionism.

Turneul National de League of Legends e, din pacate, singurul turneu profesionist din tara. Miza e uriasa. Nu prea ai unde sa demonstrezi ca esti cel mai bun din Romania decat la Turneul National. Stiu de la cei de la Nexus Gaming ca deja au intrat in cantonament - sunt intr-o casa, au calculatoarele, sunt cu antrenorul si managerul, iar 6-8 ore pe zi se antreneaza. Poate multora li se pare mult sa te joci 6-8 ore pe zi, dar ei sunt profesionisti si asta e jobul lor. Sunt multi oameni care petrec 8 ore pe zi in fata calculatorului si se considera normal. Daca te joci, in Romania lumea se uita putin ciudat. Majoritatea din asta traiesc.

Vlad Andriescu, start-up.ro