Absolvent al unui MBA la Londra in anul 2015, Iulian Margeloiu s-a intors in tara pentru a infiinta un start-up orientat pe outsourcing si dezvoltare de aplicatii mobile. Motivat de experienta castigata in colaborarea cu clienti externi, dar si rata mica de utilizarea a solutiilor de business pe piata locala, in 2016 a inceput dezvoltarea unei solutii CRM bazata pe un concept propriu.

Dupa un an de munca si peste 50.000 de euro investiti, Iulian Margeloiu a lansat un nou start-up: ProfiCRM o solutie 100% romaneasca, dedicata firmelor mici si mijlocii. Modelul de business este software as a service (SaaS) in care utilizatorii platesc un abonament lunar, fara alte costuri de instalare sau implementare. Valoare de pornire pentru versiunea standard a solutiei este de 10 euro/luna, insa pentru a stimula interesul antreprenorilor pentru CRM, mai multe module ale aplicatiei sunt gratuite. Lansata in ianuarie solutia are deja 100 de utilizatori si promite un break-even pana la finele anului.

“Din cauza preturilor mari, companiile romanesti mici nu au acces rapid la solutii pentru imbunatatirea relatiilor cu clientii si a vanzarilor. Am evaluat numeroase produse disponibile pe piata, insa fie sunt greu de folosit, sau nu sunt adaptate pentru mobil, fie sunt prea scumpe pentru o firma mica. Am creat ProfiCRM din dorinta de a oferi antreprenorilor o solutie simpla, dar eficienta, de organizare a vanzarilor, la cel mai mic pret. Am investit peste 4000 ore de munca in acest proiect, de la dezvoltarea aplicatiei si a infrastructurii necesare, pana la testari complexe alaturi de beneficiari, iar reactiile beneficiarilor sunt promitatoare,” afirma Iulian Margeloiu, antreprenor ProfiCRM.

ProfiCRM a fost conceput ca un instrument de gestionare a vanzarile unei firme de dimensiuni mici si mijlocii. Ca diferentiere, ProfiCRM permite impartirea activitatii pe zone si produse, iar utilizatorii au acces doar la partile din aplicatie care-i implica in mod direct. Solutia stimuleaza lucrul in echipa si ofera acces la toate informatiile despre clienti precum si istoricul relatiilor cu acestia: detalii despre contacte, taskuri si oportunitati, oferte, facturi si comenzi etc. Datele sunt stocate in cloud, intr-un mod securizat iar aplicatia poate fi accesata atat de pe PC cat si de pe dispozitive mobile fiind construita modern, responsive. Complementar, compania urmeaza sa lanseze, in lunile urmatoare, aplicatii mobile pentru iOS si Android. Cele mai multe module din aplicatie pot fi folosite gratuit pentru un timp nelimitat, iar planurile premium incep de la 10 euro/utilizator/luna, cu un trial de 30 de zile gratuit.

Iulian Margeloiu este absolvent al Facultatii de Cibernetica din cadrul ASE Bucuresti si al Cass Business School, University of London. A fost atras de PC, foarte de timpuriu, iar pasiunea pentru jocuri a fost o tranzitie naturala catre programare. Consultant in cadrul Hertz UK si Grow Movement UK, Iulian este totodata fondator si product manager la Sniperlab. Modelele sale de business sunt Jeff Bezos (Amazon) pentru viziunea pe termen lung si Alexandru Lapusan (Zitec) pentru claritatea in conducerea unui business romanesc.