Trei studenti romani vor sa revolutioneze ritualul de ingrijire al barbatilor cu o aplicatie ce foloseste inteligenta artificiala. Martina Orlea, Vlad Nicoara si Sergiu Ropota, studenti in anul I si II la Facultatea de Relatii Economice Internationale din cadrul Academiei de Studii Economice Bucuresti, vor reprezenta Romania la finala internationala a competitiei Brandstorm, organizata de L’Oréal la Paris.

Echipa formata din cei trei, intitulata Digistorm, este una dintre cele 6 care au fost selectate in etapa regionala pe Europa de Sud-Est, dintr-un total de 11 tari participante, pentru a-si prezenta ideea in fata juriului international format din executivi L’Oréal.

Brandstorm, una dintre cel mai mari competitii pentru studenti la nivel mondial si un incubator de inovare pentru talente si proiecte, si-a provocat concurentii anul acesta sa revolutioneze ritualul de ingrijire al barbatilor, dezvoltand o solutie potrivita brandului L'Oréal Paris Men Expert. Martina, Vlad si Sergiu au creat-o pe “Lori”, o aplicatie care are rolul unui asistent personal de ingrijire si ajuta consumatorii barbati sa aleaga cele mai potrivite produse in functie de nevoile lor specifice.

Cu peste 95.000 de participanti din peste 58 de tari in 25 de ani, Brandstorm este o competitie ce se adreseaza studentilor din orice universitate, an sau profil. Din 2017, Brandstorm presupune o competitie de brand, adresata studentilor din facultati cu profile de business si o competitie tehnica, pentru ingineri si profiluri tehnice.

Premiile pentru care studentii din intreaga lume vor concura sunt de cate 10.000 euro pentru competitia de brand si cea tehnica si 5.000 euro premiul CSR, pentru cea mai sustenabila idee. In plus, echipa castigatoare are sansa sa isi vada ideea implementata de catre companie.

Concursul a atras mai mult de 95.000 de participanti din 58 de tari in 25 de ani. In fiecare an, Brandstorm duce la recrutarea a 150 pana la 200 de tineri pentru programele destinate incepatorilor.