Zitec, unul dintre principalii producatori romani de aplicatii online, cu afaceri de 4 milioane de euro in 2016, incepe extinderea in tara, cu un prim birou in Brasov. Pana la finalul acestui an, compania si-a propus sa angajeze peste 20 de brasoveni, pe toate nivelurile de experienta, inclusiv incepatori.