eMAG are reduceri consistente cu ocazia Stock Busters. In oferta de reduceri se afla o multime de electrocasnice. Ma sunt cateva ore pana la finalul campaniei Stock Busters.

In ultima zi a campaniei Stock Busters, romanii au de ales dintr-o multime de produse care au reduceri de pana la 50%. In oferta eMAG sunt incluse mai multe electrocanice. Am ales pentru tine cateva produse.

Masini de spalat in oferta eMAG: Masina de spalat rufe Slim Hotpoint

Masina de spalat rufe Slim Hotpoint FMSG 623B are afisaj LCD, o capacitate de incarcare de 6 kilograme, iar clasa de eficienta energetica este A+++. De asemenea, are mai multe programe, Super Wash Indepartare pete, Fara centrifugare, Special Baby, Antialergic, dar si program pentru lana.

Simbolul Ecotech identifica aparatele care indeplinesc cele mai inalte standarde de eficienta energetica. Masinile de spalat Ecotech sunt o garantie a standardelor ridicate de eficienta, niveluri mai scazute de consum si performanta excelenta.

Masina de spalat se vinde in oferta eMAG cu o reducere de 37%. Vezi pretul AICI.

Reduceri de eMAG Stock Busters: Aspirator fara sac Heinner

Aspiratorul are un sistem ciclonic cu recipient de praf de 2.2 litri, o putere de 1200W, si un filtru HEPA & set de accesorii. De asemenea, are o putere de absorbtie mai mare de 90W. Lungimea cablului de alimentare este de 4.5 metri. Nivelul de zgomot este mai mic de 83dB.

In catalogul eMAG, aspiratorul se vinde cu o reducere de 62%. Pretul il gasesti AICI.

Masini de spalat vase la oferta eMAG: Masina de spalat vase incorporabila Whirlpool

Masina de spalat vase are 3 programe, un consum de 10 litri si un consum de energie de 237 kWh/an. Dimensiunile masinii de spalat vase sunt 82 x 44.8 x 55. Nivelul de zgomot este de 51 dB. Masina de spalat are 31,5 kg.

Masina de spalat vase se afla in stocul eMAG si se vinde cu o reducere de 34%, cu ocazia campaniei Stock Busters. Pretul il gasesti AICI.

WALL-STREET.RO foloseste unelte de marketing afiliat. Cumparand prin link-urile de mai sus, site-ul nostru primeste un comision din partea retailerilor pe care ii promovam.

Sursa foto: Shutterstock/ Monkey Business Image