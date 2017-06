”Noul sef al ANCOM (autoritatea care reglementeaza piata telecomunicatiilor) pus de PSD a luat primele masuri: a schimbat toti oamenii din conducerea institutiei, desi principalele cerinte de la aceasta institutie-arbitru sunt cele de echidistanta, independenta si stabilitate; a trimis prin PSD un amendament in Parlament prin care vrea sa-si puna siesi un salariu de aproximativ 10.000 de eur/luna in mana (PSD s-a executat prompt si a intors legea din plen pentru a-i mari domnului salariul)”, a scris, pe Facebook, Catalin Drula, scrie News.ro.

El a alaturat postarii si amendamentul la Legea de aprobare a OUG 33/2017 prin care salariul presedintelui ANCOM este calculat dupa criterii noi. Daca inainte era stabilit la nivelul salariului unui secretar de stat, pe viitor seful Autoritatii va primi, lunar, echivalentul a sase salarii medii la nivelul institutiei. Adrian Dita a fost numit, pe 11 mai, de catre plenul reunit al Camerei Deputatilor si Senatului, in functia de presedinte al Autoritatii Nationale in Comunicatii, cu 236 voturi ”pentru” si zece ”impotriva”.

Adrian Dita, care ocupa, din noiembrie 2015 pana in prezent, functia de director de afaceri publice in cadrul Telekom Romania. Totodata, din martie 2011 pana in prezent, are si functia de director in cadrul Romconnection Consulting, potrivit contului de LinkedIn. In perioada 2010-2011, a fost director de Coporate Affairs in cadrul International Railway Systems, grup controlat de omul de afaceri Cristian Burci. In perioada iunie 2004 – ianuarie 2010, a avut functia de director de Corporate Affairs in cadrul Vodafone Romania.

