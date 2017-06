Atunci cand seful unui operator de anvergura Telekom incepe prin a spune ca este la carma unei companii "foarte mari, dar cu rezultate mici", realizezi instant ca urmeaza declaratii cel putin interesante, realiste si, de ce nu, mai complexe decat in mod obisnuit. Nu am fost dezamagit - Miroslav Majoros, CEO Telekom Romania, este, probabil, cel mai direct director executiv pe care l-a avut Telekom/Romtelecom de la Iorgos Yoannidis incoace.

"Telekom este o companie foarte mare, insa cu rezultate inca nu prea satisfacatoare. Putem schimba multe, insa trecutul nu, asa ca sa ne axam pe viitor, pe ce va urma. Am pierdut pozitia fruntasa pe segmentul fix, in favoarea RCS&RDS, am inceput, insa, sa recuperam acel decalaj. Pe sectorul mobil, la fel, avem o istorie complexa, insa acoperirea noastra prezenta pe 4G este complet insuficienta pentru clienti, iar deal-ul cu Orange (prin care se foloseste de retelele concurentului - n.r.) nu este suficient", puncteaza, franc, Miroslav.

Eforturile companiei se indreapta, deci, catre extinderea acoperirii 4G si CEO-ul corporatiei se asteapta sa termine anul cu o acoperire de 70% din populatie, dublu fata de ultimele luni, insa inca sub cea a celor doi concurenti directi, Orange si Vodafone.

Strategia de restructurare completa a ofertelor si schimbarea sloganului in Netliberare, a avut un efect aproape imediat pozitiv, crescand rata de noi abonament cu 50%, ba chiar in unele zile dublandu-se, mai spune Miroslav.