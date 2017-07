Pretul iPhone 8 ar putea incepe de la 1.200 de dolari, spune un dezvoltator si blogger care urmareste indeaproape miscarile Apple. Astfel, John Gruber citeaza ca factori care ar urma sa influenteze pretul viitorului iPhone constrangeri ale furnizorilor, dar si cerere in crestere pentru modelele Apple.

Aceasta suma este mai ridicata decat cea vehiculata anterior, de 1.000 de dolari. Gruber, care gazduieste frecvent executivi Apple in podcast-urile sale, si a prezis corect miscari anterioare ale companiei, isi explica rationamentul. “iPhone-ul OLED pe care il pregateste Apple nu poate fi produs in 40 de milioane de unitati pe trimestru, cel putin nu in prezent. Si daca acest lucru este adevarat, ar trebui sa fie mai scump. Nu pentru ca este moralmente corect, cat pentru ca asa functioneaza un business bazat pe cerere si oferta. Atunci cand oferta este constransa de furnizori si cererea este mare, pretul creste”.

Daca Apple intr-adevar are probleme cu distributia din cauza noilor ecrane OLED, iPhone 8 ar putea avea un pret de pornire de 1.199 de dolari la 64 Gb stocare, sau chiar 1.249 $. Un model de 256 Gb ar putea intra pe piata la un pret de 1.299 $, nefiind exclusa insa suma de 1.399$.

Sursa foto: Techradar.com

“Traduceti” aceste preturi in euro, comparati-le cu puterea de cumparare din Romania, si veti ajunge la sume prohibitive pentru multi dintre romani, si nu numai.

Ce noutati aduce iPhone8

Aflat la a zecea aniversare, noul iPhone va aduce cele mai multe noutati din ultimii ani. Cel mai probabil va avea finisaje din sticla, ecran curbat AMOLED, incarcare wireless, senzorul touch implementat in ecran, sau, spun unele rapoarte, scaner al retinei.

Terminalul va fi lansat cel mai probabil in octombrie, putin mai tarziu decat anul trecut, insa in mod clar inainte de Black Friday si sarbatorile de iarna.

Sursa foto: Techradar.com