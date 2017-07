La o adunare a guvernatorilor din SUA in acest weekend, a repetat aceste ganduri, subliniind, insa, ca ar trebui ca guvernele lumii sa inceapa sa reglementeze Inteligenta Artificiala chiar acum.

“Am contact cu cele mai noi tehnologii AI si cred ca oamenii ar trebui sa fie ingrijorati”, a spus Musk in fata National Governors Association Summer Meeting, sambata. “Eu tot trag semnale de alarma, insa pana cand oamenii nu vor vedea roboti mergand pe strada si ucigand oameni, nu vor reactiona, pentru ca totul pare suprarealist”, spune antreprenorul, citat de TheVerge.

Solutia, spune Musk, este reglementarea. “AI este un caz rar in care trebuie sa fim proactivi in ceea ce priveste reglementarea, in loc de reactivi. Cred ca daca asteptam prea mult, ar putea fi prea tarziu. El considera ca sistemul reactiv, de a actiona doar dupa ce se intampla ceva rau, ar putea fi unul fatal in cazul AI, deoarece aceasta tehnologie reprezinta, la o adica, “un risc fundamental pentru omenire si civilizatie asa cum o cunoastem noi”.

Musk nu se refera la inteligenta artificiala similara cu cea folosita de Google, Uber si Microsoft, dar la ceea ce este cunoscut ca fiind Artificial General Intelligente – o entitate super-inteligenta, cu constiinta limitata – un “Terminator” real. Unii oameni de stiinta considera, insa, ca Musk exagereaza si ca, cel putin generatia noastra nu are de ce sa se teama.