Posta Romana este una dintre institutiile statului cu mare potential, avand peste 5.600 de oficii postale la nivel national. Din pacate, managementul dezastruos, coruptia statului si lipsa de interes in privinta modernizarii a dus la stagnarea serviciilor si infrastructurii IT a companiei. wall-street.ro a aflat informatii privind o viitoare licitatie care ar putea, insa, schimba in bine institutia.

Ultima achizitie majora, efectuata de Posta Romana, pentru echipamente IT, a avut loc in aprilie 2008, cand s-au achizitionat urmatoarele echipamente: 1.150 de servere, 3.400 de statii de lucru, 2.300 de imprimante laser si matriceale, 30 de sisteme notebook. In afara de aceste echipamente, compania isi desfasoara activitatea si cu echipamente achizitionate inainte de anul 2008 (statii de lucru si imprimante matriceale format A4 si A3).

Acestea din urma, de altfel, se regasesc in majoritatea oficiilor. Avand in vedere numarul ridicat de oficii postale din tara, este evident ca toate instrumentele IT achizitionate in urma cu aproape 10 ani nu au fost suficiente nici macar la acea data si, deja, dupa o decada, uzura morala si fizica isi lasa amprenta si asupra „celor noi”.

Urmeaza publicarea in SEAP a unei licitatii pentru achizitia de sisteme de printare