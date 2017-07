Media Galaxy, unul dintre cei mai importanti retaileri electro-IT din Romania, anunta deschiderea celui mai mare Apple Shop din Romania, in cadrul magazinului Media Galaxy Feeria (Complex Comercial Feeria, Soseaua Bucuresti-Ploiesti 44A, Bucuresti). Apple Shop Media Galaxy va fi deschis pentru clienti incepand de vineri, 28 iulie.

Spatiul dedicat Apple Shop se extinde pe o suprafata de 150 mp si ofera experienta autentica Apple prin designul minimalist si eficient, gama completa de produse disponibile pentru testare, precum si prezenta celor 20 de consultanti instruiti la standarde Apple pentru a le oferi clientilor asistenta personalizata.

“Interesul romanilor pentru produse Apple este foarte ridicat, motiv pentru care am incercat sa cream un spatiu dedicat, care sa ofere experienta autentica a unui magazin oficial. Dorim sa le aducem aproape clientilor nu doar produsele Apple, ci universul Apple, cu experienta unica pe care o ofera acest brand, de aceea am acordat atentie tuturor detaliilor si intregului design al spatiului” spune Daniel Mirea, director retail Altex Romania.

Pentru achizitionarea produselor dorite, Media Galaxy vine in sprijinul clientilor cu oferte de creditare avantajoase. Spre exemplu, clienĊ£ii care achizitioneaza produse in rate prin cardul de cumparaturi Raiffeissen Bank in perioada 28 iulie – 6 august beneficiaza de 36 de rate fara dobanda.