In intervalul aprilie-iunie, Orange Romania a realizat o cifra de afaceri in valoare de 266,8 milioane de euro, in crestere cu 11% fata de perioada similara a anului trecut. Cresterea a fost sustinuta de performanta serviciilor mobile si a vanzarilor de dispozitive mobile, precum si de evolutia serviciilor convergente. La 30 iunie 2017, Orange Romania oferea servicii mobile si fixe pentru 10.080.000 clienti, mentinand constant numarul de abonati, comparativ cu primul trimestru al anului.

In trimestrul al doilea din 2017 comparativ cu aceeasi perioada a anului anterior, traficul total de internet mobil s-a dublat, iar cel 4G a crescut de 4 ori, mentinandu-se ritmul de crestere din trimestrul precedent. La 30 iunie 2017, 2,6 milioane de clienti utilizau serviciile Orange 4G, cu 65% mai multi comparativ cu cel de-al doilea trimestru al anului 2016. Aceasta tendinta crescatoare este sustinuta de investitiile continue in reteaua 4G.

Un alt factor ce a contribuit la cresterea traficului si a numarului de utilizatori 4G au fost vanzarile accelerate de smartphone-uri 4G care au inregistrat o crestere de 15%. In egala masura, dispozitivele conectate la smartphone au mentinut un ritm accelerat de crestere de 151% in prima jumatate a anului 2017, comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut. Aceasta tendinta s-a observat si pentru Smart Home, unde adoptia serviciului a crescut de patru ori in primul semestru din 2017 comparativ cu aceeasi perioada a anului precedent. De asemenea, ca raspuns la apetenta clientilor pentru servicii inovatoare, Orange a imbogatit lista terminalelor compatibile cu serviciile Apel 4G si Apel Wi-Fi, ajungand la peste 20 de dispozitive disponibile in portofoliu.

Orange TV

La 30 iunie 2017, serviciul de televiziune prin cablu si satelit, Orange Home TV, numara 351.000 clienti, in crestere cu 15,3% fata de aceeasi perioada din 2016. Serviciile fixe in banda larga aveau 124.000 de abonati la finalul trimestrului 2.

Numarul de descarcari si actualizari ale aplicatiei Orange TV Go a atins 2,3 milioane la finalul celui de-al doilea trimestru din 2017, in crestere cu 21% fata de aceeasi perioada a anului trecut. Numarul mediu lunar de utilizatori activi ai aplicatiei in prima jumatate a anului 2017 a crescut cu 83% fata de primele 6 luni ale anului 2016, pe fondul imbunatatirii experientei de utilizare a aplicatiei si al interesului deja confirmat pentru consumul de servicii video pe dispozitive mobile.

Apetit crescut pentru aplicatii mobile

La finalul primelor 6 luni din an, aplicatia „Contul meu Orange” a inregistrat o crestere de aproximativ 50% a utilizatorilor activi fata de finalul anului 2016, ca urmare a cresterii interesului pentru serviciile din zona digitala.

”Prima jumatate a anului 2017 a fost marcata de aniversarea a 20 de ani de prezenta in Romania. Sunt doua decenii in care compania a crescut odata cu piata si in care, deseori, a dat tonul in materie de inovatie, ascultand de fiecare data nevoile clientilor. Performanta noastra a fost strans legata de felul in care am reusit sa raspundem acestor nevoi. Astfel, rezultatele obtinute in acest semestru sustin dezvoltarea viitoarelor servicii si inovatii, prin intermediul carora vom continua sa oferim romanilor conectivitate extinsa si servicii digitale adaptate asteptarilor acestora”, a declarat Liudmila Climoc, CEO Orange Romania.