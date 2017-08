Salariile din IT sunt unele dintre cele mai mari din piata, cererea depasind cu mult oferta de pe piata muncii. Astfel, daca un system analyst/business processes analyst sau technical analyst primeste intre 900 si 1.500 de euro, salariul poate creste pana la peste 5.000 de euro in cazul unui software development manager.

Un studiu realizat de ABC Human Capital subliniaza ca salariile de mai jos sunt valabile pentru cel putin 90% dintre cei care lucreaza in sectorul IT. Cifrele sunt exprimate in euro si reprezinta pragul salarial minim si cel maxim, net.

Un administrator de retea primeste, astfel, intre 500 de euro (pentru un administrator de retele de mici dimensiuni), si poate creste la peste 3.000 de euro pentru un system architect. Un system administrator (Windows) primeste intre 1.000 si 2.000 de euro, in timp ce un senio Web designer primeste intre 1.300 si 2.000 de euro.

Cand vorbim de top management, salariile cresc exponential cu experienta. Astfel, un director IT/CIO primeste intre 3.000 si peste 5.000 de euro, in timp ce un IT manager/CTO primeste intre 2.300 si peste 3.500 de euro.

Vezi in lista de mai jos ce salarii poti astepta in acest domeniu.