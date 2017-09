Andrei Pittis, unul dintre cei mai titrati antreprenori romani, a subliniat astazi, in cadrul evenimentului Fitbit prin care compania a intrat oficial in tara, ca nivelul salarial este mai mult un factor demotivator decat motivator. “Provocarea este sa atingi pragul pietei sau sa-l depasesti. Daca esti sub acest prag, devine un factor demotivant. Altfel, salariul nu mai este, deja, diferentiator in industria R&D, software si IT”, spune Pitis.

Pentru a mentine oamenii motivati in cadrul Fitbit, companie care a cumparat anul acesta Vector Watch, acestia primesc actiuni in cadrul companiei, dar, cel mai important, “actiunile lor sunt resimtite la nivel global. Fiind o companie profund antreprenoriala, orice angajat al companiei, oriunde s-ar afla, de la interni la top manageri, pot veni cu idei care sa fie implementate. Mai mult, noi chiar schimbam viata oamenilor, ii facem mai sanatosi, in mod direct, si aceste lucruri,...