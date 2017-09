Vodafone Romania a deschis un nou magazin in Bucuresti, pe Splaiul Independentei, numarul 1, aliniat conceptului global de design al Grupului Vodafone. In premiera, Vodafone Romania ofera posibilitatea persoanelor interesate de produsele si serviciile disponibile sa-si programeze in prealabil vizita in noul magazin. Astfel, cei care vor opta pentru o programare, care se efectueaza pe www.vodafone.ro/magazine, vor fi tratati cu prioritate in momentul in care au ajuns in noul magazin.