Andrei Istrate a inceput sa lucreze la Game Dev Academy din noiembrie anul trecut "dintr-un motiv lesne de inteles: Romania este una dintre putinele tari din Europa care nu beneficiaza de niciun suport educational specializat pe dezvoltarea de jocuri".



Intreaga piata de gaming este in Romania formata din circa 7.000 de oameni, inclusiv cei care lucreaza la companiile mari precum Elecronic Arts sau Ubisoft, mare parte dintre ei fiind autodidacti. "Beneficiile in economie ar fi mari, daca am reusi sa construim o piata de gaming competitiva (d)in Romania - se creeaza locuri de munca, se aduc bani in tara prin vanzarea de licente, creste imaginea tarii pentru simplul fapt ca venim cu produse interesante pentru milioane de jucatori din lume. Si ar putea fi si mai multe daca s-ar implica autoritati - pe care le-am contactat, fara prea mare succes insa".



In martie a avut loc proiectul pilot, inca te poti inscrie la GameDev Academy. De la inceputul verii, circa 60 de persoane au experimentat cursurile GameDev Academy.



Cu cat poti vinde si cat investesti intr-un joc video? "Eu unul nu m-as arunca inspre investitii mai mari de 50.000 de euro, insa poti dezvolta ceva si mult mai ieftin, in special pe mobile. Din pacate, in Romania, lumea inca se duce spre PC - pe mobile a devenit incredibil de greu sa iesi in evidenta, se lanseaza 1.000 de jocuri/zi, deci daca nu ai un buget de marketing imens, si aici vorbesc chiar de milioane de euro, nu prea ai sanse fara muuult noroc".



Afla mai multe informatii despre piata de gaming din Romania, ce ar modifica legislativ, care este media de varsta a celor interesati de aceasta piata dar si cu ce preconceptii se infrunta industria aceasta, in tara.