Platforma Fitbit SDK, disponibila de maine intr-un sistem preview pentru dezvoltatori, include accesul la Fitbit OS Developer Beta Firmware, la Fitbit Studio, cat si la materiale informative pentru dezvoltare. Mai mult, alaturi de aplicatiile Strava si Weather, disponibile inca de la lansarea ceasului Fitbit Ionic, alte aplicatii populare precum Flipboard, GAME GOLF si Surfline vor fi disponibile din aceasta toamna.

In Romania, Fitbit Ionic si castile wireless Fitbit Flyer se pot deja precomanda, in exclusivitate, de la Orange Romania. Produsele vor fi livrate catre clienti incepand cu data de 16 octombrie.

Avand la baza experienţa companiei in domeniul mentinerii sanatatii, Fitbit Ionic are integrat si un senzor SpO2 pentru ca, in viitor, dispozitivul sa poata identifica si boli precum apneea in somn. Mai mult, produsul vine echipat cu un sistem GPS de ultima generatie, iar tehnologia avansata permite o monitorizare mai precisa a pulsului. Ionic are o memorie de stocare de 2.5 GB, transmite in timp real cele mai importante notificari primite pe telefonul mobil si are o gama variata de aplicatii si fete pentru ceas disponibile in Fitbit App Gallery.

Dupa teste complexe, durata de viata a bateriei intre incarcari este de 5 zile, Fitbit Ionic fiind compatibil cu iOS, Android si Windows, si avand o rezistenta la apa de pana la 50 metri.

”Acum 10 ani, am conturat piata dispozitivelor inteligente pentru monitorizarea sanatatii, odata cu lansarea primelor bratari Fitbit. Ne-am propus sa facem acelasi lucru si pentru segmentul ceasurilor inteligente cu Fitbit Ionic. Ceasul are o rezistenta a beteriei de pana la 5 zile, putand astfel monitoriza, tot timpul, sanatatea si exercitiile fizice realizate de clientii nostri”, mentioneaza James Park, co-fondator si CEO Fitbit.