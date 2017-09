Clientii cu abonamente Orange pentru servicii mobile care aleg serviciul de internet prin fibra cu viteze de download de pana la 300Mbps, pentru 8 euro pe luna, primesc gratuit serviciul de televiziune, cu o oferta de 54 de canale. Astfel, acestia se pot bucura de cea mai avantajoasa oferta de pe piata, la momentul actual. Clientii au acces gratuit la canalele preferate si pe ecranele mobile prin aplicatia Orange TV Go. Pentru serviciile de televiziune, clientii pot opta, pentru 3 euro in plus, pentru cel mai mare pachet de programe, ajungand astfel la 119 canale. De asemenea, clientii care isi doresc viteze de internet mai mari pot opta pentru pachetul superior, care ofera viteze de download de pana la 1000Mbps, pentru inca 3 euro in plus.

Odata cu achizitionarea pachetelor de servicii prin fibra, clientii Orange Love primesc de doua ori mai mult internet mobil fata de traficul inclus in planul lor tarifar existent. Familiile care au deja doua sau mai multe abonamente Orange, odata cu pachetele Orange Love primesc 50GB internet mobil in fiecare luna pentru divertisment pe toate dispozitivele, pentru toti membrii familiei.

Serviciile din pachetele Orange Love sunt incluse pe aceeasi factura si ofera acces la un serviciu de suport comun, pe care clientii il pot apela la numarul scurt 300, zilnic, intre orele 7.00-24.00.

“Orange LOVE este propunerea noastra pentru utilizatorii care au nevoie de servicii cu adevarat integrate, atat la nivelul beneficiilor fix-mobil, cat si din perspectiva experientei: factura unica si punct unic de contact” a declarat Liudmila Climoc, Chief Executive Officer al Orange Romania.

Principalii concurenti ai Orange sunt Vodafone, Telekom, precum si RCS&RDS si UPC Romania.