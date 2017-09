Fostul ministru al Comunicatiilor Gabriel Sandu, fostul director al Microsoft Romania Calin Tatomir si oamenii de afaceri Claudiu Florica si Dinu Pescariu au fost trimisi in judecata de procurorii anticoruptie, in dosarul "Microsoft 2", privind vanzarea de licente Microsft, in care prejudiciul depaseste 51 de milioane de euro, a anuntat miercuri DNA.

Astfel, Gabriel Sandu, fost ministru al Comunicatiilor si Societatii Informationale, a fost trimis in judecata pentru infractiunea de abuz in serviciu cu obtinere de foloase necuvenite pentru sine sau pentru altul, omul de afaceri Claudiu Florica, la data faptelor reprezentant al D.Con-Net AG si cercetat sub control judiciar, a fost trimis in judecata pentru instigare la abuz in serviciu daca functionarul public a obtinut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit si spalare a banilor (doua fapte), Dinu Pescariu, la data faptelor reprezentant al D.Con-Net AG, cercetat sub control judiciar, a fost trimis in judecata pentru instigare la abuz in serviciu daca functionarul public a obtinut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit si spalare a banilor, iar Calin Tatomir, la data faptelor director general Microsoft Romania SRL, cercetat sub control judiciar, a fost trimis in judecata pentru complicitate la abuz in serviciu si spalare a banilor, scrie News.ro.

Potrivit procurorilor, in conditiile in care in luna aprilie 2009 expira contractul comercial privind inchirierea de licente Microsoft nr. 0115RO/15.04.2004, Gabriel Sandu, in calitate de ministru al Comunicatiilor si Societatii Informationale, cu incalcarea dispozitiilor legale si cu instigarea oamenilor de afaceri Claudiu Florica si Dinu Pescariu, a depus diligentele necesare pentru incheierea unui nou contract de inchiriere software. Acest lucru nu se putea realiza decat prin organizarea unei licitatii publice in conditiile OUG 34/2006 privind achizitiile publice.

In acest context,Dinu Pescariu si Claudiu Florica, in calitate de reprezentanti in fapt/drept ai societatii D.Con.Net AG, pentru a fi favorizati in castigarea licitatiei publice, prin intermediul unui om de afaceri, au luat legatura cu ministrul Sandu, caruia i-au si platit in acest scop suma de 2.196.035 euro (pentru aceste fapte in martie 2016 au fost condamnati definitiv de ICCJ Dorin Cocos si Gabriel Sandu, pentru trafic de influenta).

In urma intelegerii avute de Florica si Pescariu cu ministrul Sandu, acesta din urma a aprobat documentatia de atribuire aferenta procedurii de licitatie deschisa, initiata pentru „Achizitionarea dreptului de utilizare de produse software prin inchiriere cu optiune de cumparare". Documentatia care a stat la baza licitatiei (referat de necesitate si caiet de sarcini) continea conditii restrictive nejustificate de participare la licitatia organizata de catre MCSI, fiind favorizata in acest mod D.Con-Net AG, in calitate de lider al unei asocieri din pare facea parte si firma Dim Soft SRL. De asemenea, prin raspunsurile la solicitarile de clarificari formulate in cadrul procedurii de licitatie, inculpatul Sandu Gabriel a mentinut conditiile restrictive prin care sa fie favorizata D.Con-Net AG, spun procurorii DNA.

Astfel, s-au impus conditii conform carora participante la licitatie puteau sa fie doar firme care avusesera incheiate contracte de un anumit tip si peste o anumita valoare si care sa fi fost executate in Romania, in ultimii trei ani. Conditiile respective erau indeplinite de o singura societate din lume, respectiv Dim Soft SRL.

In vederea stabilirii conditiilor restrictive de participare la licitatie prin care sa fie favorizata asocierea D.Con-Net AG din care facea parte firma Dim Soft SRL, Florica a avut mai multe intalniri cu ministrul Sandu , pentru a-i transmite acele conditii restrictive care sa fie inserate in caietul de sarcini, potrivit DNA.

La favorizarea D.Con-Net AG in castigarea licitatiei, s-a implicat si Calin Tatomir, directorul general Microsoft Romania la acel moment, prin cooptarea firmei SC Dim Soft SRL in cadrul asociatiei de firme care urma sa participe si sa castige licitatia publica. Acesta a contribuit si la stabilirea acelor conditii restrictive pe care sa le indeplineasca doar firma cooptata de el in cadrul asocierii. Sprijinul acordat de catre Tatomir firmei D.Con-Net AG, lider al asocierii, a rezultat si din faptul ca acesta a refuzat sa transmita catre un alt potential participant la licitatie, o scrisoare de confirmare din partea producatorului privind acordul acestuia pentru livrarea orelor de consultanta si suport (aceasta fiind una dintre cerintele restrictive impuse in documentatia de atribuire).

In urma castigarii licitatiei publice, a fost incheiat contractul de furnizare de produse nr. 35/09.09.2009 dintre MCSI si consortiul D.Con-Net AG, in calitate de lider al asocierii. Din asociere facea parte si Dim Soft S.R.L. Valoarea totala a contractului reprezentand suma ce trebuia platita de minister era de 90.182.344,76 euro.

Prejudiciul ]n acest dosar este de 51.396.344,76 euro si reprezinta diferenta dintre suma platita de Ministerul Comunicatiilor si Societatii Informationale (90.182.344,76 euro) si suma care a fost facturata de catre furnizorul de licente catre S.C. Dim Soft S.R.L. (38.786.000 euro). Totodata, a fost creat in acelasi cuantum un folos necuvenit in favoarea D.Con-Net AG.

In perioada septembrie – octombrie 2009, din folosul patrimonial obtinut in mod abuziv de catre D.Con-Net AG ca urmare a castigarii licitatiei publice (in suma totala de 51.396.344,76 euro), au fost platite catre Microsoft Romania S.R.L. orele de consultanta si suport subcontractate catre aceasta societate. In continuare, din dispozitia lui Calin Tatomir, Microsoft Romania S.R.L. a subcontractat in mod fictiv cea mai mare parte a orelor de consultanta si suport catre societatile controlate de acesta si inculpatul Florica Claudiu Ionut, scopul subcontractarii fiind acela de a ascunde originea ilicita a sumei de 11.930.096,98 lei, reprezentand o parte din folosul patrimonial necuvenit obtinut din infractiunea de abuz in serviciu de catre D.Con-Net AG.

"Din totalul sumei de 11.930.096,98 lei, disimulata in maniera de mai sus, suma de 4.109.224,57 lei a fost insusita de inculpatul Tatomir Calin, iar diferenta de 7.820.872,41 lei a fost insusita de inculpatul Florica Claudiu Ionut, ambele persoane cunoscand faptul ca banii respectivi reprezentau o parte din folosul patrimonial necuvenit obtinut din infractiunea de abuz in serviciu de catre D.Con-Net AG, in urma castigarii licitatiei publice. In aceeasi perioada, in scopul de a ascunde originea ilicita a sumei de 18.153.058 euro, reprezentand o parte din folosul patrimonial obtinut in aceeasi maniera, inculpatii Florica Claudiu Ionut si Pescariu Dinu Mihail au dispus transferarea respectivei sume din contul D.Con-Net AG, societate controlata de cei doi inculpati, in contul unei societati offshore, infiintata si controlata de acesta din urma. Pentru a crea aparenta de legalitate a transferului respectiv a fost incheiat in mod fictiv un contract de suport tehnic si help-desk, in valoare de 18.153.058 euro, intre D.Con-Net AG, in calitate de client, si firma respectiva, in calitate de consultant, prin care consultantul era dispus sa presteze servicii IT si suport tehnic in conformitate cu prevederile contractului nr.35/09.09.2009 semnat de D.Con-Net AG cu Ministerul Comunicatiilor si Societatii Informatiale. Ulterior, in perioada octombrie 2009 - februarie 2010, Pescariu Dinu Mihail a transferat intr-un cont personal deschis la o banca elvetiana suma de 9.620.000 euro, desi cunostea faptul ca aceasta reprezenta o parte din folosul patrimonial necuvenit obtinut din infractiunea de abuz in serviciu de catre D.Con-Net AG, in maniera de mai sus", adauga DNA.

Dosarul a fost trimis spre judecare Inaltei Curti de Casatie si Justitie, cu propunere de a fi mentinute masurile preventive si asiguratorii dispuse in cauza.

In cazul lui Ion Adrian Stanescu si Andrei Savulescu, procurorii anticoruptie au dispus solutia clasarii.

Acest dosar este desprins din cauza in care in septembrie 2016 au fost condamnati definitiv fostul primar al municipiului Piatra Neamt Gheorghe Stefan la sase ani de inchisoare, fostul ministru al Comunicatiilor Gabriel Sandu la trei ani, Dorin Cocos si Nicolae Dumitru la doi ani si patru luni de inchisoare cu executare.