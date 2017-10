Petreceri cu sticle de whisky de 9.000 de lei, chiuluri de saptamani intregi, ineficienta in insusi ADN-ul companiei de stat, contracte dubioase si paguboase. Profit operational “doar pe hartie”. Sunt doar cateva dintre lucrurile pe care Elena Petrascu, director general interimar al Posta Romana, subliniaza, apasat, ca le va schimba si vor disparea complet in urmatoarele saptamani si luni.

Este un interviu inedit cu ceea ce pare a fi unul dintre cei mai hotarati manageri ai companiei de multi ani incoace. “Daca Posta Romana nu se va redresa…butoiul de pulbere pe care sta, va exploda”, puncteaza Elena, plastic.

Una dintre primele masuri – eliminarea a 56 de departamente de conducere, ramanand “doar” 46 posturi de conducere la sediul central al companiei. “Erau posturi redundante si stiu acest lucru intrucat, de-a lungul anilor, am lucrat cu fiecare dintre ei. Cei 56 de oameni nu vor fi in niciun caz disponibilizati, ci vor avea de ales daca sa ramana in companie, dar pe alte functii”, subliniaza Elena Petrascu, dand-o exemplu pe fosta directoare de la operational, care va deveni consilier pentru ea.

“Poate un om nu este bun pe o pozitie de manager, insa acest lucru nu este suficient pentru a o disponibiliza. Daca poti sa ii fructifici experienta, de ce sa nu o faci?”, se intreaga, retoric, noul director general al gigantului de stat, incremenit in timp.

Departamentul de IT – un alt exemplu, are 200 de angajati. “Vi se pare ca Posta a facut ceva cu 200 de angajati in structura centrala? Repet, NIMENI nu va fi dat afara, insa daca cineva considera ca vine la serviciu la 10, va pleca la 16:30 si intre timp nu face nimic, se insala amarnic. Mai rau, stiu exemple concrete de oameni care au semnat fisa de evidenta pentru o luna si trec pe la munca cand poftesc ei. Acestora le spun – GATA! Gata si cu petrecerile de karaoke, gata si cu pranzurile prelungite in miez de zi, masini de serviciu date iubitilor sau fostilor directori, gata cu irositul banilor!”.

Posta Romana sta pe un butoi de pulbere. Citeste maine, in editia wall-street.ro, ce planuri CONCRETE are noul manager pentru a schimba la fata gigantul detinut de stat.