eMAG are reduceri la jocuri PC. Piata jocurilor este extrem de dinamica, astfel ca este destul de greu sa fii la curent cu noutatile. Am alcatuit pentru tine o lista cu cele mai populate jocuri pe calculator.

Jocuri PC la reducere: Mass Effect: Andromeda

Actiunea din Mass Effect: Andromeda va avea loc in cu totul alta galaxie (Andromeda),foarte indepartata de locurile in care s-a desfasurat trilogia initiala. Au trecut foarte multi ani de atunci, iar personajele pe care le veti putea intalni in noua aventura vor fi complet noi, jucatorul urmand sa intre in pielea unui reprezentant (sau a unei reprezentante) a rasei umane, aflat in cautarea unei noi case pentru umanitate. Mass Effect: Andromeda va fi compatibil HDR si pe alte platforme, pentru editia de PC fiind promis suportul pentru rezolutia 4K si Dolby Vision.

Prey, la reducere pe eMAG

Prey este un first-person shooter sci-fi produs de catre Arkane Studios, creatorii jocului Dishonored. Arkane a preluat franciza Prey si a refacut jocul de la zero. In plus, a adaugat o latura psihologica importanta. In Prey, esti primul om din istorie care poseda puteri extraterestre. Te afli la bordul unei statii spatiale parasite, sub asediul unor forte intunecate. Va trebui sa improvizezi pentru a supravietui, in timp ce cauti raspunsuri. Prey ofera o poveste antrenanta, intr-un univers in care pericolul poate pune capat aventurii in orice moment.

Jocuri la reducere: Enemy Territory Quake Wars

Enemy Territory: Quake Wars, continuarea jocului Wolfenstein: Enemy Territory, reprezinta un shooter on-line, cu actiunea plasata in universul Quake. Jocul pune fata in fata rasa umana cu personaje fantastice denumite Stroggs. Jocul are si parti de strategie, jucatorii trebuind sa construiasca arme, sa faca rost de vehicule sau doar sa arunce lucruri in aer.

Metal Gear, in oferta eMAG

Jocul reia povestea din anul 1984, perioada in care Razboiul Rece conducea catre o criza mondiala. Calatoria lui Snake il va purta intr-o lume in care va fi condus de dorinta de a se razbuna si de a descoperi un grup misterios, XOF. Hideo Kojima, conducatorul Kojima Productions, continua explorarea temelor mature ca psihologia razboiului si rezultatele atroce pe care le are acesta asupra celora care intra in acest cerc vicios. Unul dintre cele mai asteptate jocurile ale anului datorita design-ului open-world, fidelitatii vizuale fotorealiste si design-ului bogat in caracteristici, Metal Gear Solid V: The Pantom Pain isi va pune amprenta asupra industriei jocurilor gratie povestii, temelor puternice si gameplay-ului tactic imersiv.

South Park, in lista jocurilor la reducere

South Park The Stick of Truth PC este un joc de tip animatie aventura RPG pentru copii, disponibil pentru PlayStation 3 Xbox360 si PC. Dupa ce au cucerit televiziunea, filmul si Broadway-ul, micutii omuleti pontosi din South Park se indreapta spre ultima reduta: industria de gaming.

