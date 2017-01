Potrivit acestei cercetari, efectuate in perioada 9-12 ianuarie si publicate vineri, 82% dintre adultii americani - inclusiv 84% democrati si 82% republicani -, considera Rusia drept o ”amenintare”, in general, fata de Statele Unite. In martie 2015, 76% erau de aceasta parere, scrie News.ro.

Aceasta crestere a nivelului ingrijorarii are loc in urma unei campanii electorale dure, in care democratii si altii au ridicat problema legaturilor financiare ale presedintelui-ales Donald Trump cu Rusia, iar comunitatea americana de informatii a acuzat Moscova ca a comis atacuri cibernetice in timpul campaniei. Trump, care l-a laudat in mai multe randuri pe presedintele rus Vladimir Putin drept un lider puternic si a semnalat ca ar putea sa adopte o pozitie mai blanda fata de Moscova, a acceptat abia recent ca Rusia a comis atacurile informatice, dupa ce a fost informat detaliat de oficiali in domeniul informatiilor.

Trump a criticat initial aceste concluzii, apreciind ca vinovatul ar putea sa fie China sau ”cineva care sta in patul lui si cantareste 400 de livre (181 de kilograme)”. Participantii la sondaj au fost invitati sa evalueze Rusia si alte tari, pe o scala de la unu la cinci - de la ”nicio amenintare” la o ”amenintare iminenta”. Potrivit sondajului, americanii sunt mai inclinati sa considere Rusia o amenintare decat sunt in cazul Iranului, Siriei, Chinei, Arabiei Saudite, Cubei sau Yemenului.

Doar Coreea de Nord a obtinut un scor mai mare - 86% dintre americani considerand-o o amenintare. Aproximativ 25% dintre americani sunt cel mai ingrijorati de Rusia ca o ”amenintare iminenta”. ”Rusia s-a intors in vremurile vechi ale Razboiului Rece”, a declarat Oneita Wilkins, in varsta de 69 de ani, o republicana care locuieste la periferia orasului Orleans si care a etichetat Rusia drept o ”amenintare iminenta”.

Wilkins nu a participat la vot in alegeri. Ea a declarat ca nu a avut incredere in Donald Trump ori in rivala lui democrata Hillary Clinton si ca a ales sa nu voteze pentru prima data in ultimii peste 40 de ani. Ultimele informatii despre atacurile cibernetice ruse i-au scazut si mai mult increderea in viitorul presedinte. ”Trump nu are vreo experienta cu alte tari”, a spus ea. ”Am senzatia ca va fi influentat cu usurinta de Putin”, a apreciat ea.

Trump si-a aparat saptamana aceasta, in prima conferinta de presa pe care a sustinut-o de cand a fost ales, obiectivul unei imbunatatiri a relatiilor cu Putin. ”Daca Putin il place pe Donald Trump, eu consider aceste lucru un avantaj, nu un punct slab”, a spus el. Sondajul Reuters/Ipsos a fost realizat online, in engleza, in toate cele 50 de state americane, pe un esantion de 1.169 de americani adulti, inclusiv 490 democrati si 475 republicani. El are o marja de eroare de trei puncte procentuale per ansamblu si de cinci puncte procentuale cu privire la republicani si democrati.

