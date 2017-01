De asemenea, ministrul german a explicat ca cererea interna ramane momentan principala forta din spatele cresterii economice inregistrata in ultimii ani in Germania. ”Actualul risc la adresa economiei globale ramane cu siguranta unul remarcabil”, a declarat ministrul german, care a atras atentia asupra Brexitului si deciziilor ingrijoratoare luate deja de catre administratia Trump, conform News.ro.

In Germania, principalele surse de crestere economica au fost reprezentate de constructii, consum si cheltuieli guvernamentale, aceste domenii inlocuind exporturile si eliminand riscul urias reprezentat de o posibila taxa vamala pentru companiile germane care isi desfac produsele pe piata Statelor Unite.

In perioada 2016-2017, guvernul a pus deoparte 28,7 miliarde de euro pentru a finanta gazduirea si integrarea a mai mult de un milion de solicitanti de azil, care au intrat in ultimii doi ani in Germania. De asemenea, 14,3 miliarde de euro au finantat lupta impotriva cauzelor migratiei, vorbim inclusiv de finantarea dezvoltarii unor proiecte pentru crearea de hotspot-uri in Afganistan si pentru ajutorarea refugiatilor blocati in Turcia, Liban si Iordania.

