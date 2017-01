”Bunicii mei au venit din Germania, Austria si Polonia. Parintii Priscillei au fost refugiati din China si Vietnam. Statele Unite reprezinta o natiune de imigranti si ar trebui sa fim mandri de asta”, a scris Mark Zuckerberg pe pagina sa de Facebook, potrivit News.ro. El s-a aratat ingrijorat de impactul recentelor ordine semnate de Donald Trump. ”Trebuie sa mentinem tara asta in siguranta, dar ar trebui sa facem asta concentrandu-ne asupra celor care intr-adevar pot fi o amenintare”, a mai scris el.

Mark Zuckerberg este de parere ca atentia crescuta la impunerea si aplicarea legilor dincolo de oamenii care reprezinta cu adevarat o amenintare ar putea face ca toti americanii sa fie mai putin in siguranta, in timp ce milioane de persoane nevinovate si care nu au documente sa traiasca cu frica deportarii. ”Ar trebui sa tinem usile deschise refugiatilor si celor care au nevoie de ajutor. Acestia suntem noi. Daca am fi refuzat refugiati cu cateva decenii in urma, familia Priscillei nu ar fi fost aici acum”, a mai notat Mark Zuckerberg.

El a precizat ca, totusi, s-a bucurat sa il auda pe Donald Trump afirmand ca ”va gasi o solutie” pentru Dreamers (visatori, n.r.) - imigrantii care au fost adusi in tara de parinti la o varsta frageda.

”In prezent, 750.000 de Dreamers beneficiaza de programul Deferred Action for Childhood Arrivals (DACA) care le permite sa traiasca si sa munceasca legal in Statele Unite. Sper ca presedintele si echipa sa sa pastreze aceste protectii, iar in urmatoarele saptamani voi lucra cu echipa noastra la FWD.us (grup care face lobby pentru reforma privind imigrantii, n.r.) pentru a incerca sa ajutam”, a mai scris Mark Zuckerberg.

Cofondatorul companiei Facebook a mai spus ca l-a incantat si declaratia lui Donald Trump potrivit careia ”tara ar trebui sa continuie sa beneficieze de pe urma oamenilor de mare talent care vin aici”.

”In urma cu cativa ani, am predat la o scoala unde unii dintre cei mai buni elevi ai mei nu aveau documente. Si ei erau viitorul nostru. Suntem o natiune de imigranti si avem de castigat toti cand cei mai buni, mai sclipitori din lume pot trai, munci si contribui aici. Sper sa gasim curajul si compasiunea sa aducem toti oamenii impreuna si sa facem din lumea asta un loc mai bun”, a incheiat Mark Zuckerberg.

Presedintele Donald Trump a semnat, vineri noaptea, un ordin executiv care suspenda primirea refugiatilor si impune controale dure pentru cetatenii a sapte tari predominant musulmane care vor sa viziteze Statele Unite. Republicanul a sustinut ca acest ordin executiv ii va tine departe pe ”teroristii islamisti radicali” de Statele Unite.

