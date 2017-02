In primul sau discurs de politica externa ca vicepresedinte, Mike Pence le-a spus liderilor si ministrilor europeni ca a vorbit in numele lui Trump atunci cand a promis un angajament “fara ezitare” fata de alianta militara, potrivit News.ro. Evocand o calatorie a sa in Berlinul de Vest, din timpul Razboiului Rece, Mike Pence a declarat ca noul Guvern american va respecta ordinea de dupa Al Doilea Razboi Mondial.

“Aceasta este promisiunea presedintelui Trump: vom sta alaturi de Europa astazi si in fiecare zi, pentru ca suntem legati de aceleasi idealuri nobile – libertate, democratie, justitie si stat de drept”, a subliniat vicepresedintele. Desi invitatii au ascultat cu atentie, Mike Pence nu a primit prea multe aplauze, cu exceptia momentului in care si-a declarat angajamentul fata de NATO.

Vicepresedintele SUA a avertizat aliatii ca trebuie sa isi plateasca partea pentru a sustine NATO, notand ca multi nu se afla “pe o cale clara sau credibila” in acest sens. El a adoptat un ton mai dur decat secretarul american al Apararii, James Mattis, care a transmis un mesaj similar, dar mai nuantat la Bruxelles, saptamana aceasta.

De asemenea, el a cerut Moscovei sa onoreze acordurile de pace de la Minsk si sa reduca violentele din estul Ucrainei. “Sa stiti acest lucru: Statele Unite vor continua sa traga Rusia la raspundere, chiar in timp ce cautam teren comun nou, care, dupa cum stiti, presedintele Trump crede ca poate fi gasit”, a adaugat el.

Declaratiile contradictorii ale lui Trump privind NATO, scepticismul fata de acordul nuclear cu Iranul, din 2015 si un aparent dispret fata de viitorul Uniunii Europene au facut Europa sa se teama in privinta rolului SUA ca gardian al Occidentului. Oficialii europeni au declarat pentru Reuters, la Munchen, ca exista inca indoieli in legatura cu directia in care se indreapta administratia Trump, in special dupa ce senatorul american John McCain a declarat vineri ca echipa presedintelui este in haos.

Sursa foto: Gino Santa Maria / Shutterstock