Vienna University of Economic and Business(WU) este una dintre cele mai mari universitati de business din Europa. Dintr-un numar de 22.000 de studenti, 27 % sunt internationali. Universitatea ofera programe MBA concepute pentru oamenii care ocupa o functie decisiva intr-o companie, avand minim 3 ani experienta, iar anul acesta 6% dintre absolventii MBA sunt romani. Vezi in continuare de ce au ales si ce au invatat studentii romani in cadrul acestui program.