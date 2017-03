De asemenea, autoritatile americane au precizat ca atacatorul este in continuare in libertate, transmite The Independent, potrivit News.ro.

Acest incident a avut loc in Cameo Club, situat in jumatatea vestica a localitatii Cincinnati.

Insa, presa locala sustine ca pana la 15 persoane au fost impuscate in club, iar mai multe persoane sunt in stare critica.

Sute de persoane erau in incinta clubului, atunci cand a inceput atacul armat din Cameo Club.

Departamentul de Politie a refuzat sa confirme atacul aramat si sa dea mai multe detalii jurnalistilor americani despre incidentul din Cameo Club.

De asemenea, autoritatile nu au reusit sa prinda niciun suspect in urma incidentului, care a avut loc in jurul orei locale 2.00 (9.00 ora Romaniei).

Persoanele ranite au fost transportate la spital, dar nu exista informatii suplimentare despre starea acestora din partea autoritatilor din Cincinnati.

Cameo Club a anuntat pe o retea sociala o noapte ”sexy” pentru petrecaretii care-i vor trece pragul, accesul fiind permis doar persoanelor de peste 21 de ani.

Acest atac armat are loc la mai putin de un an de la sangerosul masacru dintr-un club al comunitatii gay din metropola Orlando, situata in Florida.

Atunci, 49 de persoane si-au pierdut viata in cel mai sangeros atac armat din istoria recenta a Statelor Unite.