Dupa operatia de eliminare a tumorilor, aproape 5.000 de femei cu cancer de san HER2-pozitiv, care au depistat cancerul la san devreme, au fost tratate fie cu chimioterapie, fie cu un tratament standard cu Herceptin produs de Roche si cu cel mai nou medicament, Perjeta sau cu Herceptin si un placebo.

Dupa trei ani, 93,2% dintre femeile care au primit numai Herceptin nu au dezvoltat cancer invaziv, comparativ cu 94,1% dintre femeile carora li s-a administrat Perjeta, fiind o diferenta de mai putin de 1%. Cercetarorii au spus ca pentru pacientii a caror boala nu s-a raspandit in ganglionii limfatici nu a facut nicio diferenta.

Ambele medicamente, Perjeta si Herceptin, sunt medicamente ce contin anticorpi utilizate pentru pacientii cu cancer de san ale caror tumori genereaza o proteina numita HER2, reprezentand aproximativ 25% din cazurile intalnite de cancer mamar.

Specialistii in oncologie au declarat ca rezultatele primare indica faptul ca medicii ar trebui sa ia in considerare adaugarea de Perjeta doar pentru pacietii post-chirurgie cu cel mai rau prognostic, cancer care s-a extins in ganglionii limfatici sau cancer care nu este eligibil pentru terapii hormonale.

Reprezentantii Roche au declarat ca studiul clinic este programat pentru a rula timp de 10 ani si, probabil, va arata un avantaj mai mare pentru Perjeta cu timpul.

Pretul medicamentului in SUA pentru un curs de un an de tratament Perjeta/Herceptin in timpul post-operator este de aproximativ 158.000 de dolari, in timp ce doar produsul Herceptin costa in jur de 74.500 de dolari.

Reactiile adverse grave observate in studiul clinic au fost insuficienta cardiaca sau deces legat de inima la 0,7% dintre pacientii din grupul tratat cu Perjeta si 0,3% din grupul placebo.

“Din pacate noul mix pentru cancerul mamar, mix care aduce imbunatatiri foarte mari in ceea ce priveste starea de sanatate a pacientelor nu este disponibil in Romania pentru ca unul din cele doua produse este disponibil, iar cel de-al doilea inca nu poate fi rambursat din cauza legislatiei care impune anumite restrictii. Noi facem toate demersurile, am transmis dosarul pentru a putea intra pe piata“, a comunicat in martie 2017 pentru wall-street.ro Paul Radu, market access and government affairs director la Roche Romania.

Roche este una dintre cele mai mari companii de biotehnologie la nivel mondial, iar in anul 2016 a investit aproape 10 miliarde de franci elvetieni in cercetarea si dezvoltarea de noi produse. La finalul lunii ianuarie a acestui an, 8 noi molecule erau in faze avansate de cercetare si dezvoltare, alaturi de alte 33 de indicatii suplimentare ale unor molecule existente, spre exemplu pentru tratamentul afectiunilor oncologice, boli neurologice, boli infectioase, hemofilie, boala Alzheimer si altele. In prezent, peste 10 molecule se afla in diferite stadii de cercetare.