Presedintele american Donald Trump a prezentat vineri, intr-un discurs rostit la Miami, o serie de restrictii noi vizand calatoriile si afaceri in Cuba – o ruptura fata de mostenirea lasata de predecesorul sau, Barack Obama, relateaza CNN.

Discursul, care a venit in conditiile in care presedintele a semnat o directiva prin care si-a subliniat pozitia fata de Cuba, este cea mai recenta tentativa a lui Donald Trump de a se distanta de Barack Obama. Acesta din urma si-a pietrecut ultimii doi ani din presedintie incercand sa imbunatateasca relatiile cu Havana, facand o excursie pe insula in 2016, potrivit News.ro.

Donald Trump a anuntat ca noua sa politica va inaspri regulile vizand calatoriile si trimiterea de fonduri in tara comunista. El a anuntat ca nu va restrictiona relatiile diplomatice si comerciale si nici nu va inchide Ambasada SUA la Havana. Zborurile comerciale din Statele Unite vor continua, la fel ca si faptul ca americanii vor putea sa se intoarca in tara cu bunuri cubaneze.

Donald Trump si-a inceput discursul ironizand comunismul si subliniind ca exista americani de origine cubaneza care au o „poveste dureroasa, dar importanta de spus despre natura adevarata si brutala a regimului Castro”. “Profiturile din investitii si turism merg direct catre armata”, a spus el in aplauzele multimii. „Regimul ia bani si detine industria”, a adaugat seful statului.

„Nu vrem ca dolarii americani sa sustina un monopol militar care exploateaza si abuzeaza cetatenii din Cuba”, a mai spus el. Anterior, vicepresedintele Mike Pence a vizitat Little Havana, din Miami, unde a jucat domino cu americanii de origine cubaneza.

Sursa foto: Evan El-Amin / Shutterstock