Cel putin 25 de oameni au murit in incendii de vegetatie padure, de proportii, in centrul Portugaliei, au anuntat autoritatile citate de BBC News.

Majoritatea au murit in timp ce incercau sa fuga cu masinile din zona Pedrogao Grande, aflata la 50 de kilometri sud-est de Coimbra, potrivit Guvernului, potrivit News.ro. Aproximativ 20 de oameni, inclusiv pompieri, ar fi raniti. „Din pacate pare sa fie cea mai mare tragedie pe care am vazut-o in ultimii ani, in ceea ce priveste incendiile de padure”, a spus premierul Antonio Costa.

Secretarul de stat de Interne, Jorge Gomes, a anuntat anterior ca trei oameni au murit in urma inhalarii de fum si alti 16 au murit in masini, pe drumul care leaga Figueiro dos Vinhos de Castanheira de Pera. Flacarile s-au extins „cu mare violenta” pe patru fronturi, potrivit lui Gomes.

Spania a trimis doua avioane de pompieri pentru a ajuta in lupta cu flacarile. Nu se stie deocamdata ce a provocat incendiul, care a ars si case din regiune.

