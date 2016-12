Dosarul Colectiv, in care sunt judecati pentru ucidere din culpa patronii clubului Colectiv si administratorii firmei care au instalat artificiile folosite in seara concertului din 30 octombrie 2015, a ajuns in instanta in 28 aprilie 2016 si, dupa aproape sase luni in care a fost in procedura de camera preliminara, Judecatoria Sectorului 4 a dispus inceperea judecarii pe fond, respingand toate exceptiile privind regularitatea actului de sesizare a instantei si legalitatea administrarii probelor. Decizia a fost contestata de inculpati la Tribunalul Bucuresti, care joi a respins definitiv toate contestatiile, apreciind ca acestea sunt nefondate si ca dosarul nu trebuie retrimit procurorilor Parchetului Inaltei Curti de Casatie si Justitie pentru refacerea rechizitoriului, conform News.ro.

Hotararea Tribunalului Bucuresti este definitiva, astfel ca Judecatoria Sectorului 4 urmeaza sa stabileasca primul termen de judecare pe fond in dosarul Colectiv. La dosar vor fi mentinute toate probele depuse de procurori, printre care imagini video inregistrate in seara zilei de 30 octombrie 2015 in clubul Colectiv, expertize in incendii si constructii, procese-verbale de redare a imaginilor si de redare a unor convorbiri telefonice.

"Constata legalitatea administrarii probelor si a efectuarii actelor de urmarire penala. Dispune inceperea judecatii cauzei privind pe inculpatii Anastasescu George Alin, Gancea Paul Catalin, Mincu Costin, Nita Daniela Ioana, Zaharia Viorel, SC Colectiv Club SRL, SC Golden Ideas Fireworks Artists SRL si Nita Cristian Mihai, urmand ca termenul de judecata sa fie stabilit dupa ramanerea definitiva a prezentei incheieri, la acelasi moment urmand a se dispune citarea inculpatilor si a partilor civile (rude si apartinatori ai celor 64 de victime decedate, 20 de persoane vatamate in raport de care s-a pus in miscare actiunea penala, unitati spitalicesti si institutii publice)”, arata Judecatoria Sectorului 4 in decizia din 7 octombrie, pronuntata in camera de consiliu.

Pe 28 aprilie 2016, procurorii Parchetului General i-au trimis in judecata pe patronii clubului Colectiv, pe administratorii firmei care au instalat artificiile folosite in seara concertului din 30 octombrie 2015 si pe unul dintre pirotehnicienii acestei firme care a fost prezent in club. Acestia sunt acuzati de ucidere din culpa in forma agravata, vatamare corporala din culpa in forma agravata si neluarea masurilor legale de securitate si sanatate in munca. In plus, patroana firmei de artificii va fi judecata si pentru sustragerea sau distrugerea de probe ori de inscrisuri.

De asemenea, SC Colectiv Club SRL si SC Golden Ideas Fireworks Artists SRL au fost trimise in judecata pentru ucidere din culpa si vatamare corporala din culpa, in forma agravata.

Patronii clubului Colectiv, George-Alin Anastasescu, Paul-Catalin Gancea si Costin Mincu sunt acuzati ca "au incurajat si permis accesul unui numar de persoane mult peste limita admisa a clubului, in conditiile in care spatiul nu era prevazut cu mai multe cai de evacuare in caz de urgenta, precum si desfasurarea unui spectacol pirotehnic (foc de artificii) in incinta acoperita a clubului situat pe strada Tabacarilor nr. 7, sector 4, Bucuresti, in conditiile amenajarilor interioare improprii unor astfel de activitati, caracterizate prin existenta unor materiale usor inflamabile, montate cu incalcarea dispozitiilor legale si pentru evitarea costurilor suplimentare (obiecte de decor si pentru izolare fonica pe stalpii de sustinere, pereti si tavan, spuma poliuretanica neignifugata), cu consecinta producerii unui incendiu in seara zilei de 30.10.2015 si mortii a 64 de persoane".

Daniela Ioana Nita este acuzata ca "in calitate de administrator al S.C. Golden Ideas Fireworks Artists S.R.L., a procurat de la societatea Enigma Firework Limited din Bulgaria produse pirotehnice «fantana de scena», neinsotite de fise tehnice, care, in conformitate cu instructiunile de utilizare redate in limba bulgara pe eticheta fiecarui produs, dar netraduse, trebuie utilizate numai in spatiu deschis si amplasate in pozitie verticala, pe un suport stabil si plat, si, in aceste conditii, fara efectuarea vreunui minim instructaj privind modul de folosire al produselor pirotehnice si fara un instructaj privind noul loc de munca (incinta clubului Colectiv), i-a insarcinat pe pirotehnistii Moise Marian si Zaharia Viorel sa monteze si sa actioneze la data de 30.10.2015 elementele pirotehnice intr-un spatiu inchis, respectiv incinta clubului Colectiv, cunoscand faptul ca la evenimentul organizat vor fi prezente numeroase persoane”. Unul dintre angajatii firmei de artificii, Viorel Zaharia, este judecat si el pentru ucidere din culpa, in forma agravata, avand ca urmare decesul mai multor persoane si vatamare corporala din culpa.

Mihai Cristian Nita este judecat pentru favorizarea faptuitorului, "constand in aceea ca, ulterior producerii incendiului din data de 30.10.2015 in incinta clubului Colectiv, fiind director la S.C. Golden Ideas Fireworks Artists S.R.L, impreuna cu Nita Daniela Ioana si Moise Adriana, administrator respectiv salariata la aceeasi societate, au procedat la distrugerea si sustragerea de documente ce constituie probe in cadrul procesul penal, pentru a impiedica sau ingreuna cercetarile in cauza, precum si cu scopul de a ajuta pe salariatii Zaharia Viorel si Moise Marian sa nu fie trasi la raspundere penala".

Procurorii continua cercetarile, intr-un dosar disjuns, fata de artificierul Marian Moise, pentru ucidere din culpa si vatamare corporala. Marian Moise a fost trimis de firma Golden Ideas Fireworks Artists sa puna artificiile in clubul Colectiv, la concertul trupei Goodbye to Gravity. Ancheta in cazul sau a inceput mai tarziu pentru ca acesta a fost ranit in urma incendiului.

In urma incendiului din clubul Colectiv si-au pierdut viata 64 de persoane, intre care 27 in noaptea tragediei si 37 ulterior, in spitale din Bucuresti si din strainatate, printre acestia fiind fotografi, artisti, olimpici si studenti straini. Incendiul din 30 octombrie 2015 a izbucnit in timpul unui concert sustinut in clubul Colectiv de trupa rock bucuresteana Goodbye to Gravity, care isi lansa albumul ”Mantras of War”. Solistul Andrei Galut este singurul membru al trupei care a supravietuit tragediei.

“Spectacolul a debutat la ora 22.00, iar primele artificii au fost lansate concomitent cu prima melodie interpretata de artisti. Cea de-a doua transa de artificii a fost lansata la ora 22:31:59, la sfarsitul interpretarii unei melodii. Particulele incandescente ale articolelor pirotehnice au depasit cu mult limita scenei, lovind acelasi stalp din structura clubului, tapetat cu spuma poliuretanica, neignifugata, cofrata piramidal, situat in stanga scenei, precum si persoanele aflate in primele randuri, chiar dincolo de aliniamentul stalpilor din beton. Datorita configuratiei tavanului si a dispunerii buretelui, temperatura la tavan a crescut, generand degajarea de materii volatile. In plan orizontal, procesul de ardere a avut o evolutie radiala si pulsatorie, pornind dinspre zona focarului initial, determinata de configuratia grinzilor de la tavan, pe care il delimitau in caroiaje (casete/celule) care prezentau si suprafete verticale, constituind acceleratorul incendiului”, au scris procurorii in actul de sesizare a instnatei.

Izbucnirea incendiului si mai ales dezvoltarea sa cu rapiditate la nivelul tavanului au surprins toate persoanele aflate in club. Din cauza aglomeratiei, iesirea din club s-a blocat, multi oameni au fost blocati la pamant intre usile duble si primele randuri de persoane, alte persoane aflate mai in spate fiind evacuate prin escaladarea celor cazuti. In dosarul Colectiv s-au constituit parti civile 139 de persoane, 11 spitale si cinci institutii.

